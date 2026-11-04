ये प्रेम मोल लिया: आयुष्मान-राजकुमार ने साथ किया जमकर डांस, फैंस को आई 'बरेली की बर्फी' की याद; देखें वीडियो

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क्या है वीडियो में खास?

आयुष्मान ने इस डांस का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में दोनों कलाकार साथ में डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और एक्टर अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना भी उन्हें चीयर करते नजर आए। कुछ ही देर में ये तीनों भी डांस में शामिल हो गए और पार्टी का माहौल और भी शानदार हो गया।

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आयुष्मान और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने मुंबई में अपने घर पर दिवाली पार्टी रखी थी। इस दौरान दोनों एक्टर्स एक साथ डांस फ्लोर पर नजर आए। उन्होंने आयुष्मान की आने वाली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के टाइटल ट्रैक पर जमकर डांस किया।