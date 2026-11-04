ये प्रेम मोल लिया: आयुष्मान-राजकुमार ने साथ किया जमकर डांस, फैंस को आई 'बरेली की बर्फी' की याद; देखें वीडियो
- आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव की दिवाली इस बार फैंस के लिए थोड़ी खास रही।
- दोनों कलाकारों ने मुंबई में आयोजित एक दिवाली पार्टी में साथ डांस किया।
- दोनों को एक साथ डांस करते देख फैंस को उनकी 2017 में आई फिल्म 'बरेली की बर्फी' की याद आ गई।
विस्तार
क्या है वीडियो में खास?
आयुष्मान ने इस डांस का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में दोनों कलाकार साथ में डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा और एक्टर अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना भी उन्हें चीयर करते नजर आए। कुछ ही देर में ये तीनों भी डांस में शामिल हो गए और पार्टी का माहौल और भी शानदार हो गया।
वीडियो में आयुष्मान और राजकुमार एक-दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए डांस करते दिख रहे हैं। दोनों को साथ देखकर फैंस को उनकी फिल्म 'बरेली की बर्फी' की याद आ गई। इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।
देखें वीडियो-
आयुष्मान और ताहिरा की इस दिवाली पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-पहचाने चेहरे शामिल हुए। इस पार्टी में भूषण कुमार, गुनीत मोंगा, अपूर्व मेहता, अमर कौशिक, सारा अली खान, आकाश कौशिक और अर्जुन कपूर भी पहुंचे थे। सभी ने मिलकर दिवाली का त्योहार मनाया।
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