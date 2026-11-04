टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का असर: मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड हस्तियों को किया आगाह, सेल्फी को लेकर क्या दी हिदायत?

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों और टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की पृष्ठभूमि में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सार्वजनिक जगहों से खुद को जितना संभव हो, दूर रहने की सलाह दी है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वह प्रशंसकों की मांग पर सार्वजनिक जगहों पर लोगों के बीच सेल्फी लेने से बचें।