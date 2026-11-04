फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Maharashtra ›   Tiger Shroff Case: Mumbai Police warns Bollywood celebrities, what are instructions given regarding selfies?

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का असर: मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड हस्तियों को किया आगाह, सेल्फी को लेकर क्या दी हिदायत?

Wed, 04 Nov 2026 04:52 PM IST
सुनील मेहरोत्रा
Sunil Mehrotra सुनील मेहरोत्रा
Updated Wed, 04 Nov 2026 04:52 PM IST
सार

मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर पिछले महीने हुए फायरिंग और बॉलीवुड हस्तियों को लगातार मिल रहीं धमकियों के बीच सितारों की चमक पर सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से क्या हिदायत दी गई है, आइए जानते हैं...

विज्ञापन
Tiger Shroff Case: Mumbai Police warns Bollywood celebrities, what are instructions given regarding selfies?
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस से सबक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों और टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की पृष्ठभूमि में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सार्वजनिक जगहों से खुद को जितना संभव हो, दूर रहने की सलाह दी है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वह प्रशंसकों की मांग पर सार्वजनिक जगहों पर लोगों के बीच सेल्फी लेने से बचें। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र: '73 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 5-5 हजार रुपये', फडणवीस बोले- बाकी को दो दिन में मिलेगा पैसा
विज्ञापन


मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'अमर उजाला' को बताया कि पुलिस की सलाह पर ही अमिताभ बच्चन ने अपने बंगले से बुलेट प्रूफ कांच के पीछे से पिछले सप्ताह प्रशंसकों का अभिवादन किया। इससे पहले, वह कभी भी अपने घर पर बुलेट प्रूफ शीशे में नहीं दिखे। इस अधिकारी के अनुसार, हाल के दिनों में जिस तरह से सलमान खान, रोहित शेट्टी और अब टाइगर श्रॉफ को टारगेट करते हुए शूटआउट हुआ है, उसके बाद मुंबई पुलिस जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि बॉलीवुड की सभी बड़ी सेलिब्रिटीज को मौखिक रूप से अलर्ट किया गया है। उन्हें सार्वजनिक जगहों पर सेल्फी से बचने की भी सलाह दी गई है। टाइगर श्रॉफ जुहू में हर सप्ताह जब फुटबॉल खेलने जाते थे, तो खेल खत्म होने के बाद कार में बैठने से पहले वह अक्सर प्रशंसकों के साथ सेल्फी लेते थे। बाद में 18 अक्टूबर को गाड़ी में बैठते ही उन पर गोली चला दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुंबई पुलिस के अधिकारी के अनुसार, 90 के दशक में जब बॉलीवुड की कई हस्तियां टारगेट पर थीं, तब हमें पता रहता था कि किन्हें अंडरवर्ल्ड सरगनाओं के फोन आए हैं। पुलिस उसी हिसाब से सुरक्षा इंतजाम करती थी, लेकिन रोहित शेट्टी और टाइगर श्रॉफ के मामले में यह बात गलत साबित हो गई क्योंकि दोनों ही हस्तियों को कभी किसी तरह के धमकी भरे फोन आए ही नहीं। इन हस्तियों के साथ गोलीबारी की घटनाएं होंगी, इसकी पुलिस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 

अधिकारी के अनुसार, इन घटनाओं से सबक लेते हुए मुंबई पुलिस बॉलीवुड की लगभग सभी बड़ी सेलिब्रिटीज की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है और इसी कड़ी में उन्हें एहतियातन सार्वजनिक जगहों में खुद को ज्यादा देर रहने से बचने की सलाह दी जा रही है। टाइगर श्रॉफ शूटआउट में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कुछ इनपुट्स भी मिल गए हैं कि इन आरोपियों ने टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने से पहले किन-किन अभिनेताओं के यहां की रेकी की थी। इस जानकारी के बाद ऐसी कई सेलिब्रिटीज की सुरक्षा का खासतौर पर रिव्यू किया गया है और इनकी सुरक्षा बढ़ाई भी गई है।


टाइगर श्रॉफ मामले में 13वीं गिरफ्तारी
इस बीच, टाइगर श्रॉफ मामले में गिरफ्तार 13वीं आरोपी सुनेहा पंडित की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सुनेहा वांटेड गैंग लीडर अनिल पंडित के भाई अभिषेक की पत्नी है, जिसे मंगलवार को विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया। जांचकर्ताओं को संदेह है कि अभिषेक ने उस क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट को चलाया था, जिसमें विदेश से रकम आई थी। जांच के दौरान क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी कुछ चैट भी ट्रेस हुई हैं। क्राइम ब्रांच को संदेह है कि अभिषेक अपने नेटवर्क के अलावा दो अन्य समूहों के लिए भी भुगतान का इंतजाम करता था। आरोपियों को विशेष कोड दिए गए थे, जिनकी मदद से क्यूआर कोड के जरिए रकम ट्रांसफर की जा सकती थी। जांचकर्ता अब यह कड़ियां जोड़ रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट में आई रकम को बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों से फायरिंग से जुड़े लोगों तक कैसे पहुंचाया गया।

ये भी पढ़ें: भारतीय रेलवे: माल ढुलाई में बड़ी छलांग, खाद्यान्न और कोयले की ढुलाई में सबसे ज्यादा तेजी; पढ़ें ताजा आंकड़े

47 लाख रुपये की राशि के लेनदेन पर हो रही जांच
सुनेहा पर भी कुछ आरोपियों को पैसे भेजने में मदद करने का संदेह है, इसलिए पुलिस उसके बैंकिंग लेनदेन खंगाल रही है। इसमें मामले के एक अन्य आरोपी अमर मुंडेलिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई रकम भी शामिल है। जांचकर्ताओं को 47 लाख रुपये के कुल लेनदेन में से 57 हजार रुपये सुनेहा के खाते में भेजे जाने की जानकारी मिली है, लेकिन इसका फायरिंग से सीधा संबंध था या नहीं, यह अभी साबित होना बाकी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों के लॉज में ठहरने और फायरिंग में इस्तेमाल मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भुगतान इसी नेटवर्क के जरिए किया गया था या नहीं। क्राइम ब्रांच के अनुसार, फिलहाल 47 लाख रुपये का आंकड़ा उन सभी संदिग्ध लेनदेन का कुल मूल्य है, जिनकी पड़ताल चल रही है और यह जरूरी नहीं कि यह पूरी रकम सिर्फ फायरिंग की योजना पर ही खर्च हुई हो। क्राइम ब्रांच अब सुनेहा से पूछताछ कर पूरे वित्तीय नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि साफ हो सके कि बैंक ट्रांसफर और क्यूआर कोड से किए गए भुगतान किसी सुनियोजित फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा थे या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed