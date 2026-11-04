रामायण: फिल्म के समर्थन में उतरे अल्लू अर्जुन, पोस्ट शेयर कर लिखा खास नोट; कहा- 'यह सिर्फ एक फिल्म नहीं...'

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My best wishes to the entire #Ramayana team. It’s not just a movie. It’s a representation of our culture and an attempt to raise the bar of Indian films. I wholeheartedly send my pure, positive wishes to the entire team for their divine attempt. Let’s all unite and come forward to support a pure attempt that carries our stories, our culture and our glory. Jai Sri Ram 🙏🏽 #RanbirKapoor @TheNameIsYash @Sai_Pallavi92 @iamsunnydeol @niteshtiwari22 @malhotra_namit @arrahman @HansZimmer @raviedubey @LaraDutta @Rakulpreet @vivekoberoi @AnupamPKher @MsKajalAggarwal — Allu Arjun (@alluarjun) November 4, 2026

अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा, 'रामायण' की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति को दिखाने और भारतीय सिनेमा के स्तर को और ऊंचा उठाने की एक कोशिश है। मैं इस दिव्य प्रयास के लिए पूरी टीम को दिल से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।'अल्लू अर्जुन ने अपने पोस्ट में दर्शकों से भी खास अपील की। उन्होंने लिखा, 'आइए, हम सभी एकजुट होकर आगे आएं और इस कोशिश का समर्थन करें। यह हमारी कहानियों, हमारी संस्कृति और हमारी गौरवशाली विरासत को दुनिया के सामने लाने का प्रयास है। जय श्री राम।'