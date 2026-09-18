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टिफनी ट्रंप: भारत आकर देसी रंग में रंगीं अमेरिकी राष्ट्रपति की बिटिया; अंबानी के गणपति उत्सव से तस्वीरें वायरल

Fri, 18 Sep 2026 10:13 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 18 Sep 2026 10:13 AM IST
सार

Tiffany Trump at Ambani Ganpati celebration: अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में फिल्मी सितारों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने भी शिरकत की। भारत आकर वे देसी रंग में रंग गईं।

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US President Donald Trump daughter Tiffany Trump desi Look Viral from Ambani family Ganpati celebration
टिफनी ट्रंप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अंबानी परिवार ने हर साल की तरह इस बार भी भव्य स्तर पर बप्पा का स्वागत किया। गणपति उत्सव में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की कई चर्चित हस्तियां शामिल हुईं। इसी के साथ सात समंदर पार से टिफनी ट्रंप भी अपने पति के साथ अंबानियों के गणेशोत्सव में शिरकत करने आईं। बप्पा के स्वागत से लेकर विदाई तक, टिफनी का अलहदा अंदाज नजर आया।

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गणपति उत्सव में टिफनी ट्रंप - फोटो : इंस्टाग्राम@tiffanytrump

मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन परिधान में आईं नजर
अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने हिस्सा लिया। इस दौरान वे पारंपरिक भारतीय परिधान में खूब दमकीं। उन्होंने नामी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन ड्रेस पहनी। 

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गणपति उत्सव में टिफनी ट्रंप - फोटो : इंस्टाग्राम@tiffanytrump

भारत की मोहब्बत ने जीता दिल
भारत की संस्कृति और यहां मिले प्यार ने टिफनी का दिल जीत लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'प्यार के साथ भारत में'।

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गणपति उत्सव में टिफनी ट्रंप - फोटो : इंस्टाग्राम@tiffanytrump

सितारों के बीच छाया देसी अंदाज

टिफनी ट्रंप एंटीलिया में अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में अपने पति के साथ पहुंचीं। टिफनी ने पेस्टल ग्रीन कलर का मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन लहंगा पहना। इसमें वे बेहद खूबसूरत लगीं। इस लहंगे पर आइवरी रंग की कढ़ाई और मोतियों का खूबसूरत वर्क देखा गया। 

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गणपति उत्सव में टिफनी ट्रंप - फोटो : इंस्टाग्राम@tiffanytrump

पति के साथ टिफनी ट्रंप ने की शिरकत
टिफनी के पति माइकल बूलस भी गणपति उत्सव में नजर आए। उन्होंने केसरिया शेरवानी पहनकर शिरकत की। टिफनी और माइकल की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

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बप्पा के विसर्जन में शामिल हुईं टिफनी - फोटो : सोशल मीडिया

अंबानियों के साथ दी बप्पा को विदाई
अंबानी परिवार के गणपति विसर्जन में भी टिफनी ट्रंप शामिल हुईं। अंबानी परिवार के सदस्यों के साथ वे बप्पा को विदा करती नजर आईं।

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