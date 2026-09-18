डोमिनिक संगमा: फिल्ममेकर पर हमला मामले में बड़ी सफलता, दो आरोपी गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

डोमिनिक संगमा की पत्नी के मुताबिक, वह बुधवार शाम करीब 6:30 बजे टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने दो लोगों को FTII के छात्रों को कथित तौर पर डराते हुए देखा।उनकी पत्नी का कहना है कि दोनों के हाथ में बांस की लाठियां थीं और वे नशे की हालत में बताए जा रहे थे। छात्रों को बचाने के लिए जब संगमा ने बीच-बचाव किया, तो दोनों लोगों ने कथित तौर पर उन पर बांस की लाठियों से हमला कर दिया।घटना के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने बलिजन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी राकाप गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।