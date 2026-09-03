'धुरंधर' के चंगुल से बची तो 'हनुमान अंश' के चमत्कार में 'भस्म' हुई टॉक्सिक? सातवें ही दिन से मिली धोबी पछाड़

क्या 'हनुमान अंश' से पिट गई 'टॉक्सिक फिल्म'?

टोटल कलेक्शन के मामले में 'टॉक्सिक' बेशक 'हनुमान अंश' से आगे है। मगर, यह भी कम दिलचस्प बात नहीं कि इस कम बजट फिल्म ने बीते तीन दिनों से यश की मेगा बजट फिल्म की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। 'टॉक्सिक' को बाबा नीम करौली की बायोपिक से बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला मिल रहा है। 'हनुमान अंश' को लेकर जो बज बना है, उसके बाद 'टॉक्सिक' की कमाई पर असर पड़ा है और रफ्तार थमी है। अगर, 'टॉक्सिक' इस साल मार्च में 'धुरंधर 2' के साथ आती, तब भी बहुत संभव था कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी मुश्किलें बढ़ी होतीं। किन्हीं कारणों से यह 'धुरंधर 2' के चंगुल से बची तो कम बजट फिल्म 'हनुमान अंश' ने संकट खड़ा कर दिया।

देखना होगा कि आने वाले दोनों में दोनों फिल्मों के बीच कैसा बॉक्स ऑफिस मुकाबला देखने को मिलेगा?

वैसे कारणों पर नजर डाली जाए तो 'टॉक्सिक' को दर्शक नहीं मिलने का एक कारण इसकी कमजोर कहानी है।

बेशक स्टारकास्ट मजबूत है, एक्शन दमदार है, मगर कहानी की कसौटी पर यह कमाल नहीं कर पाई।