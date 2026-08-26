सुबह 3 बजे सिनेमाघर पहुंचे दर्शक, डीजे के साथ ‘टॉक्सिक’ की रिलीज का मनाया जश्न; क्या फिल्म देखकर हुए निराश?
Toxic: यश, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा की अदाकारी वाली फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दर्शक इसे देखने तड़के सिनेमाघरों में पहुंचे। इसके साथ उन्होंने जश्न भी मनाया है।
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कर्नाटक के एक सिनेमाघर के बाहर फिल्म देखने वाले दर्शकों की लंबी लाइन देखी गई। लाइन में लगे फैंस सिनेमाघर के अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सिनेमाघर के बाहर यश की बड़ी तस्वीर भी नजर आई।
#WATCH | Belagavi, Karnataka: Fans throng movie hall to watch the screening of Yash’s Toxic.— ANI (@ANI) August 26, 2026
A fan says, “We are huge fans of Yash—that’s why we’ve come to catch the first-day, first show. We travelled 40 km just for this; we are die-hard fans of Rocky Bhai. It’s not just about… pic.twitter.com/nrZsDRnlOi
#WATCH | Raichur, Karnataka: A throng of enthusiastic moviegoers flocked to local theatres across Raichur to witness the highly anticipated worldwide release of actor Yash’s 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups'.— ANI (@ANI) August 26, 2026
The movie features actor Yash and actresses Kiara Advani,… pic.twitter.com/gmKNE7ShiX
It's 7 am show bro, it's always good to see a line in cinema hall#toxic #yash pic.twitter.com/y4fdy6FPGH— Amit Bhatia (@amitbhatia1509) August 26, 2026
एक सिनेमाघर के बाहर दर्शकों की भीड़ देखी गई। दर्शक झूमते नाचते और झंडा लहराते नजर आए। जहां बहुत सारे फैंस म्यूजिक पर झूम रहे थे, वहीं कुछ फैंस ने अपने दोस्तों को कंधे पर उठाया हुआ था और जश्न मना रहे थे। सिनेमाघर के बाहर एक स्टेज बनाया गया था, जहां कुछ फैंस डांस कर रहे थे।
#WATCH | Bengaluru: Hundreds of enthusiastic moviegoers gathered at the historic Narthaki Theatre on Kempegowda Road to witness the screening of the movie 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups'.— ANI (@ANI) August 26, 2026
The movie thriller features actor Yash and actresses Kiara Advani, Nayanthara, Huma… pic.twitter.com/T2b2rc6Hgz
Early celebrations in shivamogga 🔥#ToxicTheMovie #Yash @TheNameIsYash pic.twitter.com/uwbwWFuO48— 𝗦𝗵𝗿𝗲𝘆𝗶 ᵀᵒˣᶦᶜ ²⁶⁻⁰⁸⁻²⁶ (@NameIsShreyash) August 25, 2026
Early celebration started in T Narasipura , Mysuru 🔥 #ToxicTheMovie @TheNameIsYash pic.twitter.com/oVADv9SLwM— 𝗦𝗵𝗿𝗲𝘆𝗶 ᵀᵒˣᶦᶜ ²⁶⁻⁰⁸⁻²⁶ (@NameIsShreyash) August 25, 2026
इस बीच यश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें देखा जा सकता है कि यश एक मॉल में पहुंचे हैं। फैंस उनको देखकर उत्साहित हैं। यश की एक झलक पाने के लिए फैंस मॉल की छत पर जमा हैं।
The Roar When Boss Entered Forum Mall 🔥#ToxicTheMovie #Yash #Toxic pic.twitter.com/ykC9LyJvm6— Team Yash FC (@TeamYashFC) August 25, 2026
इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी वीडियो वायरल हुए, जिनमें दर्शकों ने फिल्म को लेकर निराशा जताई है। एक वीडियो में पैपराजी ने फिल्म देखकर बाहर निकलने वाले दर्शक से फिल्म को लेकर राय पूछी, तो उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो उसे फिल्म अच्छी नहीं लगी।
#Toxic / #ToxicTheMovie pic.twitter.com/7hJN2UEJa4— VamsivardhanPKVK (@Vamsivardhan_2) August 26, 2026
- फिल्म 'टॉक्सिक' में यश मुख्य भूमिका में हैं।
- इसमें उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी अभिनेत्रियां नजर आएंगी।
- फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
- फिल्म के जरिए यश चार साल बाद सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं।
- यश की आखिरी रिलीज फिल्म 2022 में आई 'केजीएफ 2' थी।