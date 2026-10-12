टोबी मैग्वायर: पूर्व पत्नी की शादी में 'स्पाइडर मैन' अभिनेता बने पादरी, लियोनार्डो समेत ये सितारे हुए शामिल

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तलाक के बाद जेनिफर ने की शादी

पेज सिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनिफर मेयर और उनके मंगेतर ज्योफ ओगुन्सलेसी ने पिछले वीकेंड हवाई के फोर सीजन्स रिजॉर्ट लानाई में आउटडोर सेरेमनी में शादी की। खास बात यह है कि यह शादी जेनिफर और टोबी के तलाक के कुछ ही हफ्तों बाद में ही हो गई। विज्ञापन हॉलीवुड की जानी-मानी ज्वेलरी डिजाइनर जेनिफर मेयर और बिजनेसमैन ज्योफ ओगुन्सलेसी की शादी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इस शादी में सबसे खास बात यह रही कि जेनिफर के एक्स-हसबैंड और 'स्पाइडर-मैन' अभिनेता टोबी मैग्वायर ने ही शादी की रस्में कराईं।

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जेनिफर ने शादी में पहनी कौनसी ड्रेस?

49 साल की जेनिफर ने शादी में स्ट्रैपलेस गाउन पहना था। वहीं, ज्योफ ब्लैक सूट और बो टाई पहने हुए नजर आए। शादी की तस्वीरों में टोबी मैग्वायर फॉर्मल कपड़ों में पादरी बनकर सेरेमनी कराते दिखाई दिए। इस दौरान न्यूली वेड कपल ने फूलों से सजे मंडप के नीचे एक-दूसरे को किस भी किया।

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शादी में कौन-कौन हुआ शामिल?

जेनिफर और ज्योफ की शादी में मनोरंजन और बिजनेस जगत की कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं। इसमें 'टाइटैनिक' स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल विटोरिया सेरेटी के साथ पहुंचे। वहीं, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अपनी पत्नी लॉरेन सांचेज के साथ नजर आए। इनके अलावा एक्ट्रेस कोर्टनी कॉक्स, केट हडसन अपने मंगेतर डैनी फुजिकावा और स्टाइलिस्ट रेचल जो भी शादी में शामिल हुए।



खास बात ये रही कि जेनिफर और टोबी के बच्चे 19 साल की रूबी मेयर मैग्वायर और 17 साल के ओटिस मेयर मैग्वायर भी इस शादी का हिस्सा बने। इसके अलावा न्यूली वेड कपल की बेटी भी परिवार के इस खास मौके पर मौजूद थी, जिसका जन्म मई 2026 में हुआ था।

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