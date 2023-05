अभिनेता शारवानंद टॉलीवुड का जाना माना नाम है। साउथ सिनेमा में अभिनेता की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। फैंस भी शारवानंद की फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं। हाल ही में, अभिनेता की गाड़ी रविवार की तड़के जुबली हिल्स में सीवीआर जंक्शन पर एक डिवाइडर से टकरा गई। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फैंस अभिनेता के सलामती की दुआ करने लगे। हालांकि, अब अभिनेता ने सोशल मीडिया पर हेल्थ अपडेट साझा किया है।

अभिनेता का हो गया था एक्सीडेंट

अभिनेता शारवानंद की टॉलीवु़ड इंडस्ट्री में काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इस तरह अचानक शारवानंद को साथ हुए इस दुर्घटना से उनके फैंस को काफी डरा दिया है। इस सूचना के सामने आते ही फैंस सोशल मीडिया पर अभिनेता को टैग कर के उनसे उनके हेल्थ की जानकारी की मांग कर रहे हैं। वहीं, कई लोगों ने तो अभिनेता के नाम का हैशटैग ट्रेंड कर दिया है। अब इसी को देखते हुए शारवानंद ने खुद अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है।

There has been news that my car met with an accident this morning. It was a very minor incident.



I am absolutely safe and sound at Home with all your love and blessings. There is nothing to worry about. Thank you all for your concern.



Have a great Sunday everyone.