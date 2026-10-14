बिग बॉस 20: नकुल-गुल्लू की लड़ाई में माही ने भी किया हाथ साफ? इस बात पर भड़के यूजर्स; सोशल मीडिया पर बंटी राय
Nakul Dhull And Gullu: सलमान खान के शो बिग बॉस में नकुल ढुल और गुल्लू के बीच जमकर हाथापाई हुई। इसके बाद नकुल को शो से बाहर कर दिया गया। इस मामले पर यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं।
विस्तार
गुल्लू और नकुल की हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें देखा जा सकता है कि काजी मजाक-मस्ती में स्काउट के कान में थूक देते हैं। इसके बाद जब स्काउट अकेले होते हैं, तो नकुल जाकर उनसे कहते हैं कि काजी वहां दूसरी ओर बता रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे कान में थूक दिया। इसके बाद स्काउट नकुल को लेकर इस बात को क्लियर करने जाते हैं।
जब स्काउट काजी से इस बारे में पूछते हैं, तो काजी कह देते हैं कि सब मजाक में था। मगर नकुल इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। इस बीच काजी गुल्लू से कहते हैं कि सब मजाक में था, तुम नकुल को समझाओ। इस पर नकुल कहते हैं कि वो मुझे क्या समझाएगा।
इसके बाद गुल्लू नकुल से कहते हैं कि क्यों बात बढ़ा रहे हो। तो नुकल कहते हैं कि मैं तो बढ़ाऊंगा। इसके बाद नकुल गुल्लू से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच हाथापाई की स्थिति बन जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि घरवालों को बीच-बचाव करने के लिए आना पड़ता है।
शो में गुल्लू और नकुल के बीच झगड़े पर कई सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा लगता है कि नकुल इस मकसद से आए थे कि गुल्लू को पीटना है। बाकी वह खेलने के नियम नहीं जानते। नकुल को निकाल देना चाहिए।'
Looks like he’s come with a agenda to hit #Gullu baaki he don’t know how this game is played.. #Nakul deserves to be evicted #BB20 #BiggBoss20 https://t.co/KEljuxeMFf— Wolf 🐺 (@Wolf_tweetss) October 13, 2026
एक और यूजर ने नकुल की तरफदारी करते हुए लिखा 'जो पिट रहा है उसी को बाहर कर दिया।'
Jo pit rha hai usi ko bahar kr diya 😭😭 #gullu #nakul #biggboss20 https://t.co/bUJ6KOI8of— official (@system_hang_) October 13, 2026
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि माही विज ने नकुल को पीछे से मारा है। इस पर एक यूजर ने कहा 'क्या हाल है भाइयों? माही का अलग ही गेम चल रहा है।'
एक दूसरे वीडियो में माही विज नकुल ढुल को पीट रही हैं। इसे शेयर करते हुए यूजर ने लिखा लिखा, 'आज की पूरी लड़ाई एक तरफ और यह सीन एक तरफ।'
Jo pit rha hai usi ko bahar kr diya 😭😭 #gullu #nakul #biggboss20 https://t.co/bUJ6KOI8of— official (@system_hang_) October 13, 2026
आज की पूरी लड़ाई एक साइड और ये सीन एक साइड 😁😁 𝗕𝗶𝗴𝗴 𝗕𝗼𝘀𝘀 𝟮𝟬 | 𝗚𝘂𝗹𝗹𝘂 | 𝗦𝗮𝗹𝗺𝗮𝗻 𝗞𝗵𝗮𝗻 | 𝗠𝗮𝗵𝗶 𝗩𝗶𝗷 | 𝗚𝘂𝗹𝗹𝘂 𝗡𝗮𝗸𝘂𝗹 𝗙𝗶𝗴𝗵𝘁 https://t.co/nPVjAsi8eg— VINI 💞 (@_Attitude_Vini) October 13, 2026
एक और यूजर ने माही विज पर निशाना साधते हुए लिखा, 'ये असली माही विज हैं और अगर सलमान खान और बिग बॉस इस वीकेंड उन्हें टोकते नहीं हैं, तो शायद हमें उनका ऐसा बर्ताव और देखने को मिलेगा। सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि वे इसे जारी रहने दें, क्योंकि वह जितना ज्यादा ऐसा करेंगी, उनकी असली पर्सनैलिटी उतनी ही ज्यादा सामने आएगी।'
This is the real Mahi Vij andd if Salman Khan and Bigg Boss don't call her out this weekend, we'll probably get to see more of this behaviour. Honestly i hope they let this continue, because the more she does the more her real personality will be exposed https://t.co/slLKkW9e8v— Sumit Singh (@SumitSingh7781) October 13, 2026
Gullu and Nakul were fighting and Mahi slapped Nakul from behind ?? And then she says Nakul is beating Gullu , wtf is this hypocrisy Mahi is literally the most slappable person the internet today #BiggBoss20 #NakulDhull #Gullu #MahiVij https://t.co/Glv7OiTyMd— 𝐓𝐚𝐫𝐮𝐧🍷 (@Tarun_Corre) October 13, 2026
Nakul vs Gullu full fight 🔥 Everyone was holding Nakul still bro owned Gullu so badly , Literally Hulk mode activated unreal physique of Nakul🥶🔥 #BiggBoss20 #NakulDhull #Gullu https://t.co/kfVN0P5Kja— 𝐓𝐚𝐫𝐮𝐧🍷 (@Tarun_Corre) October 13, 2026
हालांकि इस झगड़े के बाद 'बिग बॉस' ने पूरे मामले पर गौर किया। उन्होंने तत्काल नकुल ढुल को शो से बाहर निकलने का आदेश दे दिया।
कौन हैं नकुल ढुल?
- बता दें कि नकुल ढुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं।
- इंटरनेट पर वह 'मिट्ठू डॉन' के नाम से मशहूर हैं।
- वह हरियाणा के फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं।
- नकुल पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, मीम्स और ऐसे वीडियो बनाते हैं जो मौजूदा मामलों पर होते हैं।
- बीते दिनों वह महिलाओं पर दिए अपने बयानों के कारण भी खूब चर्चा में रहे।