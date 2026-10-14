बिग बॉस 20: नकुल-गुल्लू की लड़ाई में माही ने भी किया हाथ साफ? इस बात पर भड़के यूजर्स; सोशल मीडिया पर बंटी राय

Looks like he’s come with a agenda to hit #Gullu baaki he don’t know how this game is played.. #Nakul deserves to be evicted #BB20 #BiggBoss20 https://t.co/KEljuxeMFf — Wolf 🐺 (@Wolf_tweetss) October 13, 2026

Jo pit rha hai usi ko bahar kr diya 😭😭 #gullu #nakul #biggboss20 https://t.co/bUJ6KOI8of — official (@system_hang_) October 13, 2026

Jo pit rha hai usi ko bahar kr diya 😭😭 #gullu #nakul #biggboss20 https://t.co/bUJ6KOI8of — official (@system_hang_) October 13, 2026



आज की पूरी लड़ाई एक साइड और ये सीन एक साइड 😁😁 𝗕𝗶𝗴𝗴 𝗕𝗼𝘀𝘀 𝟮𝟬 | 𝗚𝘂𝗹𝗹𝘂 | 𝗦𝗮𝗹𝗺𝗮𝗻 𝗞𝗵𝗮𝗻 | 𝗠𝗮𝗵𝗶 𝗩𝗶𝗷 | 𝗚𝘂𝗹𝗹𝘂 𝗡𝗮𝗸𝘂𝗹 𝗙𝗶𝗴𝗵𝘁 https://t.co/nPVjAsi8eg — VINI 💞 (@_Attitude_Vini) October 13, 2026

This is the real Mahi Vij andd if Salman Khan and Bigg Boss don't call her out this weekend, we'll probably get to see more of this behaviour. Honestly i hope they let this continue, because the more she does the more her real personality will be exposed https://t.co/slLKkW9e8v — Sumit Singh (@SumitSingh7781) October 13, 2026

शो में गुल्लू और नकुल के बीच झगड़े पर कई सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा लगता है कि नकुल इस मकसद से आए थे कि गुल्लू को पीटना है। बाकी वह खेलने के नियम नहीं जानते। नकुल को निकाल देना चाहिए।'एक और यूजर ने नकुल की तरफदारी करते हुए लिखा 'जो पिट रहा है उसी को बाहर कर दिया।'वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि माही विज ने नकुल को पीछे से मारा है। इस पर एक यूजर ने कहा 'क्या हाल है भाइयों? माही का अलग ही गेम चल रहा है।'एक दूसरे वीडियो में माही विज नकुल ढुल को पीट रही हैं। इसे शेयर करते हुए यूजर ने लिखा लिखा, 'आज की पूरी लड़ाई एक तरफ और यह सीन एक तरफ।'एक और यूजर ने माही विज पर निशाना साधते हुए लिखा, 'ये असली माही विज हैं और अगर सलमान खान और बिग बॉस इस वीकेंड उन्हें टोकते नहीं हैं, तो शायद हमें उनका ऐसा बर्ताव और देखने को मिलेगा। सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि वे इसे जारी रहने दें, क्योंकि वह जितना ज्यादा ऐसा करेंगी, उनकी असली पर्सनैलिटी उतनी ही ज्यादा सामने आएगी।'