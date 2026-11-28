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वायरल वीडियो में खाने के काउंटर पर लोगों की भीड़, धक्का-मुक्की और खाने के लिए मची अफरा-तफरी दिखाई दे रही है। अब इस पूरे मामले पर टीवी अभिनेता और 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट विशाल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लोगों के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की हरकतों से बिहार की बदनामी होती है। विज्ञापन बिहार में मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी का समारोह इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। शादी में लाखों लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन समारोह से सामने आए कुछ वीडियो ने जश्न के माहौल को विवाद में बदल दिया।

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क्या बोले विशाल आदित्य सिंह?

दरअसल, शिवांगी सिंह की शादी को बिहार के बड़े शादी समारोहों में से एक बताया जा रहा था। आयोजन में करीब 4 से 5 लाख लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी और मेन्यू में 150 से ज्यादा व्यंजन होने की बात सामने आई थी। लेकिन शादी के वायरल वीडियो में लोग खाने के काउंटर पर टूटते नजर आए।



कहीं प्लेटें हवा में उछाली जा रही थीं, तो कहीं लोग जमीन पर गिरा खाना उठाकर खा रहे थे। कुछ वीडियो में लोग बड़े बर्तनों से सीधे खाना निकालते और प्लेट की जगह गत्ते का इस्तेमाल करते भी दिखाई दिए। भीड़ को संभालने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई।

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