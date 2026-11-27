सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

स्काउट ओपी के फरारी वाले बयान के बाद से ही उनकी सोशल मीडिया में जमकर ट्रोलिंग हो रही है। एक यूजर्स ने लिखा, ‘ काशवी एक फरारी है, लव एक चीप कार, इस पर गुल्लू कहता है मगर चीप कार भी मजा देती है। इसके बाद स्काउट ने कहा कि हां तुम सही कह रहे हो। काशवी को स्काउट के साथ रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। यंग यह सब पहले ही समझ चुका था। यंग डीएसए एक मास्टरमाइंड है।’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘स्काउट ओपी अपने लेवल से गिर चुका है। लव के चरित्र पर इस तरह की बात करना गलत है। इस बात तो वीकेंड के वार का हिस्सा होना चाहिए।’









हाल ही में रिलीज हुए 'बिग बॉस 20' के प्रोमो में अरिशफा और लव गिल लड़ती दिखाई देते हैं। पहले अरिशफा आती हैं और लव से पूछती हैं कि क्या उन्होंने उनके बारे में कुछ कहा है। इसके बाद लव अरिशफा से कहती हैं कि वह जाकर बच्चों का खान खाएं। इसके बाद गुस्से में अरिशफा कहती हैं कि लव के बारे में जितने भी बुरे कमेंट्स होते हैं वह सभी सच हैं।