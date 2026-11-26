काजी ने बताया- माही का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?

एक और प्रोमो में काजी और माही विज बात करते दिखे। माही से काजी कहते हैं, 'आपको एक बात बता देता हूं आपके बारे में। मेरा बाबा मोड ऑन हो गया है। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन लड़कियां हैं। सच है या झूठ है? माही विज कहती हैं, 'सच है'।

इसके बाद काजी कहते हैं, 'आपको एसजी मर्द पसंद हैं। मतलब 'सोबर-गोबर'। जहां सोबर होना है, वहां सोबर हों। आपकी बड़ी इज्जत करें। मगर, जहां रफ होना है, वहां रफ हो जाएं। राउडी। दोनों तरह के मर्द पसंद हैं। एसजी मर्द समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं'।



