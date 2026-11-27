कनिका के बिना गुल्लू का जिम में नहीं लग रहा मन

एक अन्य प्रोमो भी सामने आया है। इसमें गुल्लू और कनिका एक-दूसरे से मजाक करते नजर आ रहे हैं। गुल्लू जिम में आने के लिए कनिका को प्रेरित करते हैं। पूछते हैं, 'कब से वापसी है आपकी? जिम आ जाओ। मन नहीं लग रहा'। कनिका कहती हैं, 'कल से आएंगे'। गुल्लू कहते हैं, 'चलिए आपको जिम दुल्हन की तरह सजा मिलेगा'। इसके बाद गुल्लू नंबर मांगते हैं कनिका से। मगर, कनिका कहती हैं, 'सर, जो बातचीत होगी सामने होगी। मम्मी ने मना किया है पीछे बात करने को'।



