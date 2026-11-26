सीरीज ‘कॉल मी बे’ का दूसरा सीजन जल्द आने वाला है। इस बार भी बे दिल और दिमाग के बीच जंग लड़ती नजर आएगी। इस सीरीज के पहले सीजन को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। यह सीरीज 17 दिसंबर 2026 को ओटीटी पर रिलीज होगी।

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क्या होगा ‘कॉल मी बे 2’ में खास?

पिछले सीजन में जहां बे जहां अकेले ही अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी। वहीं अब दूसरे सीजन में लव ट्रायएंगल देखने को मिलेगा। इसके वजह से सीरीज खुद में सीरियस केमिस्ट्री और उलझी हुई भावनाएं लिए हुए है। सीरीज में नील और अगस्त्य दोनों का अपना अलग अंदाज है। अब बे किसे देगी अपना दिल इस पर यह सीजन बेस्ड हो सकता है।