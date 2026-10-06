बिग बॉस 20: क्या घर से बेघर हुए काजी तौकीर? सिंगर की खराब सेहत पर टीम ने जारी किया बयान; जानें क्या है मामला

बीते कुछ दिनों से काजी तौकीर के शो से बाहर जाने की खबरें सामने आ रही थीं। मगर अब काजी की टीम ने इस पर एक आधिकारिक स्टेटमेंट सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। जानें क्या कहा टीम ने…

क्या सच में बाहर जाएंगे काजी?

‘बिग बॉस 20’ में काजी तौकीर एक मजबूत प्रतिभागी के तौर पर सामने आए। मगर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बीमारी की वजह से उनके शो छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं। इस मामले पर काजी की टीम ने एक पोस्ट के जरिए मामले को साफ किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘काजी परिवार के लिए एक दिल छू लेने वाली खबर। हमारे रॉकस्टार काजी पिछले कुछ दिनों से बिग बॉस हाउस में बुखार से जूझ रहे हैं और जब भी मौका मिलता है, आराम कर रहे हैं। हाल ही में, उन्हें थोड़ी कमजोरी महसूस हुई और उन्हें मेडिकल रूम ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी जांच की गई है।’