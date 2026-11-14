पवित्रा पुनिया: एक्ट्रेस ने जताया स्काउट ओपी और लव गिल पर गुस्सा, भाई बहन के रिश्तों पर किया वीडियो पोस्ट

लव और स्काउट के रिश्तों पर सवाल

पंजाब की अभिनेत्री लव गिल और गेमर स्काउट ओपी के रिश्तों को लेकर पवित्रा पुनिया ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा ‘बिग बॉस में स्काउट नाम का यह लड़का और लव गिल नाम की यह लड़की हैं। इन लोगों ने घर के अंदर एक घटिया चैप्टर शुरू कर दिया है। मेरा भाई तो बिग बॉस देखता भी है। मैंने खुद आज तक बिग बॉस का अपना सीजन भी नहीं देखा है, लेकिन स्काउट और लव के बीच जो कुछ हो रहा है, उसे भाई-बहन का रिश्ता नहीं कहा जा सकता।’



लव से झगड़े के बाद उठाया बड़ा कदम

‘बिग बॉस 20’ के हालिया प्रोमो में स्कॉउट ओपी ने लव से हुए विवाद के बाद अपने बाल शेव कर लिए। इसके साथ ही वह भावनात्मक रूप से काफी टूट गए। उनकी यह हालत देख आम्रपाली दुबे और डीएसए ने इस सब का जिम्मेदार लव गिल को ठहराया। आम्रपाली ने लव से कहा कि वह स्काउट ओपी को पागल कर देंगी। इसके जवाब में लव ने कहा कि उन्हें पता है स्काउट का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है।







