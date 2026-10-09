बिग बॉस 20 विवाद: क्या अमन ने काजी को लेकर दिया विवादित बयान? यूजर्स की बंटी राय; अभिनेता की टीम ने दी सफाई

Aman was just standing there and didn’t even say anything, but #QaziTouqeer unnecessarily targeted him and dragged him into the argument with #ScoutOP Loved how perfectly Aman gave it back to Qazi 🔥 “Mere muh to lag bhi nahi sakte aap, jo 14 din aapne drame kare hain na ab fatt rahi hai aapki” 🔥 #AmanGandhi : #BiggBoss20 — Aman Gandhi Fanclub🥇 (@AmanGandhiFC) October 7, 2026

अमन गांधी की टीम ने विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। टीम के अनुसार, अमन की टिप्पणी काजी के खेल के दौरान उनके व्यवहार और रणनीति के बारे में थी, खासकर जिस तरह से उन्होंने शो के शुरुआती हफ्तों में दूसरे कंटेस्टेंट के सामने खुद को पेश किया था। बयान में कहा गया कि अमन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उन पर लगे आरोपों को उनकी बातों को सांप्रदायिक रंग देने की गलत कोशिश बताया। साथ ही, दर्शकों से अपील की गई कि वे वायरल क्लिप से कोई नतीजा निकालने के बजाय बातचीत के संदर्भ पर ध्यान दें।