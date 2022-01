Bigg Boss 15: तेजस्वी प्रकाश ने शमिता शेट्टी पर दिया बयान, तो राकेश बापट हुए नाराज, उठाया ये कदम

दरअसल राकेश बापट तेजस्वी प्रकाश के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन बीते एपिसोड उनके दिए बयानों के बाद अब राकेश भी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। राकेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बिग बॉस का घर आप को रोमांचित कर देता है। यहां कोई ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। तेजस्वी प्रकाश मैंने आपको हंगामे में शांति ढूंढ़ने की कला के बारे में बताया था और गणपति की मूर्ति बनाते समय बताया था कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन यह सब इस दिन के लिए नहीं था। बाहर निकलो और खेलो। शमिता शेट्टी तुम्हें बहुत सारा प्यार। तुम्हारा इंतजार नहीं कर पा रहा हूं।'



The bb house sends you in a tizzy! There are no triangles but circles of friendships. @itsmetejasswi I taught u about the art of finding peace in chaos & how good wins over evil while making Ganpati not for this day!! Snap out & play. @ShamitaShetty love u loads❤️ can't wait.