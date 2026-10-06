अविनाश मिश्रा: ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की सक्सेस पार्टी में किया ईशा को प्रपोज? बोले- वीडियो अपलोड मत करना

‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के विजेता अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के रिश्तों के लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं। ‘बिग बॉस 18’ के घर से शुरू हुई ये दोस्ती अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर दोनों का सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है।

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वीडियो में क्या खास है ?

अविनाश मिश्रा ने हाल ही में ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ शो जीता है। इसके बाद एक्टर ने एक सक्सेस पार्टी रखी। इसमें 'बिग बॉस 18' की सह-प्रतिभागी ईशा सिंह भी शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने ईशा को बेबी कहकर पुकारा। इसके साथ ही कहा ‘बेबी आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद आभारी और धन्य हूं कि ईशा मेरे जीवन में हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेबी।’ हालांकि इसके बाद अविनाश ने वीडियो बनाने वाले से कहा कि यह वीडियो अपलोड मत कर देना भाई।'