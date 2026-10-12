अमिताभ बच्चन: ‘खुद को क्या समझता है बुढ़ऊ?’, ट्रोलिंग पर पहली बार बोले बिग बी; बताई ज्यादा ना लिखने की वजह

‘केबीसी18’ के हालिया एपिसोडस पर होस्ट और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने खुद से जुड़ी कई बातें दर्शकों के साथ साझ कीं। अब उन्होंने ट्वीट करने और उस पर आने वाले रिएक्शन और कमेंट्स के बारे में पहली बार बात की। बिग बी ने सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग पर भी काफी कुछ कहा। जानें क्या बोले बिग बी...

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ट्रोलिंग पर क्या बोले बच्चन?

‘केबीसी 18’ के नए एपिसोड में बिग बी ने अपने ब्लॉग्स और ट्वीट पर आने वाले कमेंट की बात की। उन्होंने कहा, ‘पहले हमने सोचा था कि ये बहुत अच्छा जरिया है। इसमें हम अपने दिल की बात बोल देते हैं। उसके बाद जब हमने पढ़ना शुरू किया कि हमारे पोस्ट पर कमेंट क्या हैं ? तो हमने ऐसे लिखना बंद कर दिया। 'अपने आप को क्या समझता है रे तू बुढ़ऊ, ऐसे क्यों बोल रहा है?' लोग इस तरह के कमेंट तक करते हैं। ऐसी-ऐसी शब्दवाली होती है, बड़ा अजीब लगता है हमको।'