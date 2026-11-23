Tammy snapped at Disappearing faces - A photo embassy by Sadhguru in Mumbai🤍🤍🤍 #TamannaahBhatia #Tamannaah https://t.co/a75IE23vva — Miss B fan(Tammu fan😘❣️) (@MissB_Fan) November 22, 2026

वर्कफ्रंट की बात करें, तो तमन्ना को आखिरी बार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में देखा गया था। दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी यह फैंटेसी थ्रिलर सितंबर 2026 में रिलीज हुई थी। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में करीब 91.49 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।फिल्म की कहानी बिहार के बिहटा के पास स्थित वन देवी मंदिर से जुड़ी लोककथाओं से प्रेरित है। इसमें मुंबई के रहने वाले ऋषि और ममता की कहानी दिखाई गई है, जिनका किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने निभाया है। दोनों जब अपने गांव जाते हैं, तो स्थानीय लोगों की जंगल में अंधेरा होने के बाद न जाने की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी में डरावनी घटनाएं होने लगती हैं।फिल्म की कहानी अब इसके दूसरे पार्ट में आगे बढ़ेगी। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने छठ पूजा के मौके पर 'द वन 2' का ऐलान किया था। उम्मीद है कि अगले पार्ट में भी तमन्ना और सिद्धार्थ की जोड़ी साथ नजर आएगी। वहीं, फिल्म का पहला पार्ट फिलहाल प्राइम वीडियो पर रेंट पर उपलब्ध है।