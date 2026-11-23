{"_id":"6b03b698d5b99c928607feef","slug":"ramayana-director-nitesh-tiwari-highlighted-importance-of-iffi-2026-for-new-filmmakers-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: नए फिल्ममेकर्स के लिए क्यों जरूरी हैं IFFI? 'रामायण' के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बताया महत्व","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सिनेमा और उससे जुड़े कलाकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस दौरान फिल्ममेकर नितेश तिवारी ने फिल्म फेस्टिवल के महत्व पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन न सिर्फ नए टैलेंट को सामने आने का मौका देते हैं, बल्कि उभरते फिल्ममेकर्स को प्रोत्साहित करने और दर्शकों तक अलग-अलग तरह का सिनेमा पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने IFFI 2026 के BRICS सेक्शन की शुरुआत की।

Trending Videos

क्या बोले नितेश तिवारी?

रेड कार्पेट पर बातचीत के दौरान नितेश तिवारी ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल नए और उभरते टैलेंट को आकर्षित करने के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा, 'मेरे हिसाब से फिल्म फेस्टिवल कई वजहों से बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले ये नए टैलेंट को आकर्षित करते हैं और पहले से मौजूद उभरते टैलेंट को प्रोत्साहित करते हैं। ये अलग-अलग तरह के सिनेमा को देखने की संस्कृति विकसित करते हैं। ऐसे फेस्टिवल फिल्मों को लोगों तक पहुंचाने में काफी मदद करते हैं। जो लोग यहां नहीं आ पाते, वे भी रील्स देखकर और खबरों में इनके बारे में पढ़कर सीख सकते हैं। इस तरह सिनेमा के विकास को बढ़ावा मिलता है। लेखकों को अपनी कहानियां पेश करने और प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्में दिखाने का मौका मिलता है।'



उन्होंने आगे कहा, 'यहां सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के लोग आते हैं। युवाओं को अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। सिनेमा प्रेमी दुनिया की बेहतरीन फिल्में देख पाते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ऐसी जगह का हिस्सा बनना शानदार अनुभव है।'

विज्ञापन

विज्ञापन