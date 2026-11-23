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विज्ञापन भारत के बॉक्स ऑफिस पर जहां नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को फिर से बढ़त मिली है, वहीं अमेरिका में फिल्म के टिकटों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच खबर है कि फिल्म को मिलने वाली स्क्रीन्स की संख्या में भारी कमी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन घटने के बाद, इस बड़े बजट वाली फिल्म को लगभग 700 थिएटर्स से हटा दिया जाएगा।

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'रामायण' को कितनी स्क्रीन्स मिली?

कोलाइडर के मुताबिक अमेरिका में यह फिल्म शुरुआत में 1400 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि दूसरे हफ्ते में ही इसे 300 से ज्यादा स्क्रीन्स से हटा दिया गया। अब शुक्रवार से थिएटर्स की संख्या घटकर 681 रह जाने की उम्मीद है, जो कि शुरुआती रिलीज के मुकाबले 700 से ज्यादा थिएटर्स की कमी को दर्शाता है।

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इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

स्क्रीन्स में यह कमी तब आई है जब 'रामायण' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इस कमाई के साथ यह फिल्म 2023 की 'आरआरआर' और इस साल की हॉलीवुड फिल्मों जैसे 'सुपरगर्ल' और 'मोर्टल कॉम्बैट II' से आगे निकल गई है।

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'रामायण' के सामने बॉक्स ऑफिस की चुनौती

फिल्म ने दुनिया भर में शानदार कमाई की है लेकिन इसका प्रोडक्शन बजट 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अपनी लागत वसूलने के लिए फिल्म को अभी और कमाई करनी होगी। इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार, इतने बड़े बजट वाली फिल्म को अपनी लागत निकालने के लिए, अपने प्रोडक्शन बजट से लगभग दोगुनी कमाई करनी पड़ती है।