एक-दूसरे के हुए माइली साइरस और मैक्स मोरंडो: सिंगर ने तस्वीरें शेयर कर की शादी की पुष्टि; ये मेहमान हुए शामिल
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 23 Nov 2026 09:53 AM IST
सार
- माइली साइरस और मैक्स मोरंडो की शादी जोड़े की सगाई की पुष्टि होने के लगभग एक साल बाद हुई है।
- साइरस को पहली बार 1 दिसंबर 2025 को हीरे की अंगूठी पहने देखा गया था।
- मई 2023 में 'ब्रिटिश वोग' को दिए एक इंटरव्यू में, साइरस ने बताया कि वे दोनों एक 'ब्लाइंड डेट' के जरिए मिले थे।
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विस्तार
पॉप स्टार माइली साइरस ने 21 नवंबर 2026 को संगीतकार मैक्स मोरंडो से शादी कर ली। शादी समारोह कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में एक निजी समारोह में हुआ। लगभग पांच साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली तस्वीरें साझा करके शादी की पुष्टि की। रविवार को एक संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्ट में साइरस और मोरंडो ने शादी की कुछ तस्वीरें साझा कीं। माइली साइरस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इन तस्वीरों को फिर से शेयर किया और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर अपना गाना 'लेट्स गेट मैरिड' जोड़ा।
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माइली साइरस की पोस्ट में क्या है?
तस्वीरों में साइरस एक शानदार लंबी आस्तीन वाला सफेद गाउन पहने नजर आ रही हैं। जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड चोली और पीछे की तरफ लंबा फैला हुआ हिस्सा (ट्रेन) है। उन्होंने अपने लुक को बालों का खूबसूरत जूड़ा बनाकर पूरा किया। वहीं मोरंडो ने डार्क सूट और टाई पहनी। एक तस्वीर में म्यूजिशियन साइरस के गाल पर किस कर रहे हैं, जबकि साइरस कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं।
तस्वीरों में साइरस एक शानदार लंबी आस्तीन वाला सफेद गाउन पहने नजर आ रही हैं। जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड चोली और पीछे की तरफ लंबा फैला हुआ हिस्सा (ट्रेन) है। उन्होंने अपने लुक को बालों का खूबसूरत जूड़ा बनाकर पूरा किया। वहीं मोरंडो ने डार्क सूट और टाई पहनी। एक तस्वीर में म्यूजिशियन साइरस के गाल पर किस कर रहे हैं, जबकि साइरस कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं।
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तस्वीरों में नजर आया कुत्ता
इस जोड़े का गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता भी तस्वीरों में उनके साथ शामिल हुआ, जिसने फूलों वाला कॉलर पहना हुआ था। इस पोस्ट के कैप्शन में 'M + M सफेद दिल वाला इमोजी 11.21.26' कैप्शन लिखा था। इससे उनकी शादी की तारीख की पुष्टि हुई। शादी की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर इसे 6.9 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल गए। कई मशहूर हस्तियों और दोस्तों ने कमेंट्स में इस नए जोड़े को बधाई दी।
इस जोड़े का गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता भी तस्वीरों में उनके साथ शामिल हुआ, जिसने फूलों वाला कॉलर पहना हुआ था। इस पोस्ट के कैप्शन में 'M + M सफेद दिल वाला इमोजी 11.21.26' कैप्शन लिखा था। इससे उनकी शादी की तारीख की पुष्टि हुई। शादी की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर इसे 6.9 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल गए। कई मशहूर हस्तियों और दोस्तों ने कमेंट्स में इस नए जोड़े को बधाई दी।
शादी में कौन हुआ शामिल?
बताया जाता है कि 33 वर्षीय साइरस और 28 वर्षीय मोरंडो ने अपने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। साइरस की मां टिश साइरस और बहन नोआ साइरस भी इस जश्न में शामिल थीं। शादी के कार्यक्रमों की शुरुआत 20 नवंबर को एक रिहर्सल डिनर के साथ हुई, जिसमें परिवार के सदस्य और करीबी लोग शामिल हुए।
बताया जाता है कि 33 वर्षीय साइरस और 28 वर्षीय मोरंडो ने अपने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। साइरस की मां टिश साइरस और बहन नोआ साइरस भी इस जश्न में शामिल थीं। शादी के कार्यक्रमों की शुरुआत 20 नवंबर को एक रिहर्सल डिनर के साथ हुई, जिसमें परिवार के सदस्य और करीबी लोग शामिल हुए।
साइरस और मोरंडो के बारे में जानकारी
- मोरंडो के साथ रिश्ते में आने से पहले साइरस की शादी एक्टर लियाम हेम्सवर्थ से हुई थी।
- दोनों ने दिसंबर 2018 में शादी की थी, अगस्त 2019 में वे अलग हो गए और जनवरी 2020 में उनका तलाक फाइनल हो गया।
- मोरंडो एक संगीतकार हैं और 'लीली' बैंड के ड्रमर हैं।
- वहीं साइरस ने हाल ही में हॉलीवुड बाउल में मुख्य कलाकार के तौर पर शो किए और अपना एल्बम 'बास पर्सुएडस' रिलीज किया।