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पॉप स्टार माइली साइरस ने 21 नवंबर 2026 को संगीतकार मैक्स मोरंडो से शादी कर ली। शादी समारोह कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में एक निजी समारोह में हुआ। लगभग पांच साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली तस्वीरें साझा करके शादी की पुष्टि की। रविवार को एक संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्ट में साइरस और मोरंडो ने शादी की कुछ तस्वीरें साझा कीं। माइली साइरस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इन तस्वीरों को फिर से शेयर किया और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर अपना गाना 'लेट्स गेट मैरिड' जोड़ा।