{"_id":"6b03b4bde6ba66b88002c1ec","slug":"what-professor-says-after-diljit-dosanjh-coldplay-comparison-express-his-views-on-double-standards-remark-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिलजीत दोसांझ: सिंगर के दोहरे मापदंड वाले सवाल पर प्रोफेसर ने क्या कहा? कोल्डप्ले से तुलना पर भी रखी अपनी बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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डॉ. पंडितराव धारेन्नवर ने कहा है कि उनकी आपत्तियां सिर्फ दिलजीत के खिलाफ नहीं थीं। उन्होंने दावा किया कि जनवरी 2025 में शहर में होने वाले कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट से पहले, उन्होंने बैंड के गाने 'हिम फॉर द वीकेंड' को लेकर भी चिंता जताई थी। विज्ञापन दिलजीत दोसांझ ने अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट में सवाल उठाया था कि कोल्डप्ले को 'ड्रंक एंड हाई' जैसे गाने गाने की छूट मिल जाती है जबकि उनके कुछ गानों पर आपत्तियां जताई जाती हैं। अब उनके संगीत के खिलाफ शिकायत करने वाले प्रोफेसर ने इस पर जवाब दिया है।

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दोहरे मापदंड पर क्या बोले प्रोफेसर?

चंडीगढ़ के रहने वाले इस प्रोफेसर ने एक वीडियो के जरिए दोहरे मापदंड पर बात की। उन्होंने कहा, 'कोल्डप्ले के परफॉरमेंस से पहले मैंने अहमदाबाद के जिला बाल संरक्षण अधिकारी को एक शिकायत भेजी थी। मेरी शिकायत के आधार पर उन्होंने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में लिखा था कि कोल्डप्ले वह गाना नहीं गाएंगे।'

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किन संगीतकारों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत?

धारेन्नवर ने कहा कि वह उस नोटिस की एक कॉपी भी साझा करेंगे, जिसमें खास तौर पर उस गाने और उसके बोलों का जिक्र था। उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ दिलजीत दोसांझ के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन सभी के खिलाफ हूं जो शराब, ड्रग्स और बंदूकों के बारे में गाने गाते हैं। जैसे करण औजला, हनी सिंह, सुनिधि चौहान, बब्बू मान और अन्य। मैं उन सभी के खिलाफ हूं। इसलिए 'दोहरे मापदंड' जैसी बात कहने की कोई जरूरत नहीं है।'



प्रोफेसर ने दावा किया कि उन्होंने अहमदाबाद में सुनिधि चौहान, पंजाब में करण औजला, हनी सिंह, बब्बू मान और शैरी मान के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं।

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दिलजीत का सवाल क्या था?

यह पूरी बातचीत 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए दिलजीत के परफॉरमेंस के बाद सामने आई है। वहां अपने गानों पर लगी पाबंदियों के बारे में बात करते हुए दिलजीत ने कोल्डप्ले का जिक्र किया था। जनवरी 2025 में उसी जगह पर ब्रिटिश बैंड की परफॉर्मेंस को याद करते हुए गायक ने सवाल उठाया कि उनके गानों के बोल पर तब ऐसी आपत्तियां क्यों नहीं उठाई गईं।



उन्होंने पूछा, 'पिछले साल जब कोल्डप्ले बैंड ने यहां परफॉर्म किया था, तो मैंने तय किया कि एक दिन मैं भी यहां परफॉर्म करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं: जब कोल्डप्ले गाता है, 'आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई' तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे भी वह गाना पसंद है। लेकिन जब कोल्डप्ले यहां आकर इसे गाता है, तो किसी को कोई परेशानी क्यों नहीं होती? मगर जब दिलजीत वही गाना गाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ये दोहरे मापदंड क्यों?'