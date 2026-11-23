{"_id":"6b03c05629f17d5100080707","slug":"kusha-kapila-ex-husband-zorawar-singh-ahluwalia-spoke-about-losing-marriage-corporate-job-and-house-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जोरावर सिंह: छह साल की टूटी शादी, खुद को बताया लूजर; कुशा कपिला के पूर्व पति का छलका दर्द","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला के पूर्व पति जोरावर लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के उन मुश्किल दौरों के बारे में खुलकर बात की, जिनमें उन्होंने अपनी शादी, कॉरपोरेट नौकरी और घर तक खो दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इन सबका उनके आत्मविश्वास और खुद को देखने के नजरिए पर कितना असर पड़ा। विज्ञापन सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर लोग अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल और कामयाबी की कहानियां साझा करते नजर आते हैं, लेकिन हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सब कुछ ठीक हो, यह जरूरी नहीं। कई बार जिंदगी में मिलने वाली नाकामियां इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं और उसका खुद पर से भरोसा भी कम होने लगता है। कुछ ऐसा ही दर्द अब कंटेंट क्रिएटर जोरावर सिंह अहलूवालिया ने बयां किया है।

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क्या बोले जोरावर सिंह?

जोरावर ने अपने वीडियो के साथ 'हेलो लूजर' कैप्शन लिखा। वीडियो में उन्होंने बताया कि वह कुछ समय से सोशल मीडिया से दूर थे। इसकी वजह उनकी मानसिक सेहत थी, क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। इस दौरान वह कुछ बिजनेस के अवसरों पर भी काम कर रहे थे, जिनमें कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर समझा।

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डायरी में लिखी अपनी जिंदगी की कहानी

वीडियो में जोरावर ने अपनी डायरी का एक पन्ना पढ़ा, जिसमें उन्होंने खुद को लूजर बताते हुए पिछले कुछ वर्षों में हुए नुकसान के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा, 'मैं मानता हूं कि मैं एक लूजर हूं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने वह सब कुछ खो दिया, जो मेरे लिए बेहद मायने रखता था। मैंने अपनी शादी को संभालने की क्षमता खो दी, अपनी कॉरपोरेट नौकरी खो दी और वह घर भी खो दिया, जिसे मैंने अपने लिए बनाया था।'



उन्होंने आगे बताया कि इन सबके साथ उन्होंने अपनी इज्जत, आत्मविश्वास और खुद के बारे में अच्छा महसूस करने की क्षमता भी खो दी। वह लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहे, जिसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ा। इस दौरान उन्हें लगा कि उन्होंने अपना पुराना व्यक्तित्व भी खो दिया है।

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रॉक बॉटम पर पहुंचने के बाद भी नहीं मानी हार

हालांकि, जोरावर की डायरी में सिर्फ दर्द और निराशा ही नहीं थी, बल्कि खुद को दोबारा संभालने की कोशिश भी नजर आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पर तरस खाना छोड़ दिया है और खुद को हार मानने से रोकने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, 'छह बार गिरो तो सातवीं बार उठो।'



जोरावर ने अपने मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा, 'जब मैं रॉक बॉटम पर पहुंचा, तो मैंने रॉक बॉटम को भी खो दिया।' उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया और वजन भी कम किया। अब वह खुद को लूजर महसूस करने वाली भावना से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

बचपन से चुभता था लूजर शब्द

जोरावर ने यह भी बताया कि लूजर शब्द उन्हें बचपन से परेशान करता रहा है। स्कूल के दिनों में जब लोग उन्हें इस नाम से बुलाते थे, तो उन्हें काफी बुरा लगता था। लेकिन अब वह इस शब्द को खुद अपनाकर अपनी कहानी दुनिया के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'आज मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। मैं एक लूजर हूं, जिसने सब कुछ खो दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं खुद पर भरोसा रखूंगा और लगातार कोशिश करता रहूंगा।'



बादशाह ने बढ़ाया हौसला

जोरावर के इस वीडियो पर कई सेलेब्स और दोस्तों ने कमेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। रैपर और सिंगर बादशाह ने भी उनके लिए एक लंबा मैसेज लिखा। उन्होंने कहा कि भगवान की नेमतों को संभालने के लिए पहले इंसान के कंधों को मुश्किलों का बोझ उठाने के काबिल बनाया जाता है। बादशाह ने जोरावर को भरोसा दिलाया कि यह मुश्किल वक्त भी उन्हें मजबूत बनाएगा और एक दिन वह हीरे की तरह चमकेंगे। इसके अलावा एक्ट्रेस आयशा खान, कुशाल टंडन और नौहीद सायरसी समेत कई लोगों ने भी उनके वीडियो पर कमेंट कर उनका समर्थन किया।

