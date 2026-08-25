'शायद आपको मजा आ रहा है...'; कंगना रनौत विवाद पर तापसी पन्नू ने तोड़ी चुप्पी; बताया कैसे खत्म होगी ये 'जंग'?

तापसी पन्नू ने क्या कहा?

आज फिल्म 'गांधारी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के मौक पर पैपराजी ने तापसी पन्नू से कंगना रनौत से विवाद के बारे में सवाल किया गया। पैप्स ने पूछा, एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करती है, तभी एक बेहतर सोसाइटी होती है। मगर, आपका और कंगना का वॉर चल रहा है और आपने उन्हें लेकर परवरिश को लेकर भी बात की।

इस पर तापसी ने कहा, 'मैं इतना कहना चाहूंगी कि हर बार आप क्यों मेरे से ऐसा सवाल करते हैं। दो महिलाओं के बारे में। आपको आज का ही मौका मिला ये सवाल करने का। आप खत्म क्यों नहीं होने देते यह झगड़ा'?