कॉफी विद करण सीजन 9: चर्चित शो के फाइनल सीजन में करण जौहर के पहले मेहमान बनेंगे सलमान खान? बोले- मैं आ रहा हूं

सलमान खान बोले- 'मैं आ रहा हूं'

करण जौहर के शो को और भी खास बनाने के लिए भाईजान शिरकत करेंगे। सामने आए 'कॉफी विद करण सीजन 9' प्रोमो में सलमान खान की झलक दिखी है। इसमें वे कहते दिखे हैं, '...तो मैं आ रहा हूं करने के लिए कॉफी विद करण'। इसके बाद करण जौहर कहते हैं कि 14 अक्तूबर को हमारे साथ देखिए 'कॉफी विद करण'। हालांकि, प्रोमो में यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान पहले मेहमान बनकर आएंगे या इस सीजन के आखिरी एपिसोड में आएंगे।