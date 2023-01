साउथ में एक तरफ जहां अगले सुपरस्टार के लिए जंग चल रही है, दो फिल्मों के लीड एक्टर्स के फैंस आपस में भिड़ पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ अभिनेता अजित कुमार के एक फैन भरत कुमार चेन्नई के रोहिणी थिएटर के पास थुनिवु फिल्म देखने के बाद वापस लौट रहे थे। अति उत्साह में वह चलती लॉरी से कूद गए। इस वजह से वह घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।



बता दें कि ये मामला चेन्नई के पूनमल्ली राजमार्ग का है। अजीत कुमार के फैन भरत कुमार रात 1 बजे का उनकी फिल्म थुनिवु का शो देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान वह अति उत्साह में चलती लॉरी से कूद गए। हालांकि लॉरी की स्पीड धीमी थी, इस वजह से उन्होंने सिर्फ चोटें आई हैं। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी है।

Tamil Nadu | Bharath Kumar, a fan of actor Ajith Kumar, who jumped in excitement from a slow-moving lorry succumbed to injuries on Poonamallee highways near Rohini theatre, Chennai. Case registered. He had come to watch #Thunivu film's 1 am show at the theater: Police officials