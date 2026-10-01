इलैयाराजा: म्यूजिक कंपोजर के हाथ लगी मायूसी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 01 Oct 2026 05:20 PM IST
सार
Ilaiyaraaja: सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा की एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। म्यूजिक कंपोजर ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की अपील की थी।
विज्ञापन
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। म्यूजिक कंपोजर ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि 'मूदु पानी' के गाने 'एन इनिया पोन निलावे' के बोल और साउंड रिकॉर्डिंग पर उनका कॉपीराइट नहीं है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल से इंकार
जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने म्यूजिक लेबल सारेगामा के पक्ष में 26 मई को आए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलैयाराजा की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
गाने के कॉपीराइट को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब एक प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म में गाने का रीक्रिएटेड वर्जन इस्तेमाल किया और दावा किया कि उन्हें इलैयाराजा से लाइसेंस मिला है।
सारेगामा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसने 'मूदु पानी' के ओरिजिनल प्रोड्यूसर से असाइनमेंट के जरिए गाने के अधिकार हासिल किए थे।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने म्यूजिक लेबल सारेगामा के पक्ष में 26 मई को आए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलैयाराजा की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
गाने के कॉपीराइट को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब एक प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म में गाने का रीक्रिएटेड वर्जन इस्तेमाल किया और दावा किया कि उन्हें इलैयाराजा से लाइसेंस मिला है।
सारेगामा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसने 'मूदु पानी' के ओरिजिनल प्रोड्यूसर से असाइनमेंट के जरिए गाने के अधिकार हासिल किए थे।
जिम कैरी: अभिनेता ने 32 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की शादी; बेटी और पोते की मौजूदगी में सार्वजनिक किया था रिश्ता
विज्ञापन
विज्ञापन
इलैयाराजा के पास नहीं हैं ये अधिकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंततः यह माना कि इलैयाराजा के पास केवल गाने के म्यूजिकल हिस्से या धुन के अधिकार थे, न कि बोल या साउंड रिकॉर्डिंग के।
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 21 मई को सिंगल-जज बेंच के फैसले को बरकरार रखा।
इसके बाद इलैयाराजा ने हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले की सही होने पर सवाल उठाते हुए एक रिव्यू पिटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने 26 मई को इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंततः यह माना कि इलैयाराजा के पास केवल गाने के म्यूजिकल हिस्से या धुन के अधिकार थे, न कि बोल या साउंड रिकॉर्डिंग के।
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 21 मई को सिंगल-जज बेंच के फैसले को बरकरार रखा।
इसके बाद इलैयाराजा ने हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले की सही होने पर सवाल उठाते हुए एक रिव्यू पिटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने 26 मई को इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया।