इलैयाराजा: म्यूजिक कंपोजर के हाथ लगी मायूसी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार

जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने म्यूजिक लेबल सारेगामा के पक्ष में 26 मई को आए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलैयाराजा की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।गाने के कॉपीराइट को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब एक प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म में गाने का रीक्रिएटेड वर्जन इस्तेमाल किया और दावा किया कि उन्हें इलैयाराजा से लाइसेंस मिला है।सारेगामा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसने 'मूदु पानी' के ओरिजिनल प्रोड्यूसर से असाइनमेंट के जरिए गाने के अधिकार हासिल किए थे।