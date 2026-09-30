फहाद फासिल: ‘एक बच्चे से शादीशुदा हूं...’, नजरिया को लेकर एक्टर का कमेंट पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

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नजरिया को लेकर फहाद ने कही ये बात

फहाद इन दिनों अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म ‘डोंट ट्रबल द ट्रबल’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। चेन्नई में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने अपनी को-स्टार और चाइल्ड आर्टिस्ट सारा पालेकर के बारे में बात की। इसी दौरान उन्होंने नजरिया का जिक्र किया और कहा, 'तो, मैं एक बच्चे से शादीशुदा हूं।' विज्ञापन



इसके बाद फहाद ने अपनी बात समझाते हुए कहा, 'लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को संभालने के मामले में आपका धैर्य इतना अच्छा कैसे है। तो मैं कहता हूं कि मेरे घर पर भी एक बच्चा है। मैं इतने समय से उसे संभाल रहा हूं।' इसके बाद वह हंसने लगे। उन्होंने आगे कहा कि बाद में उनकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई, जिसने उन्हें संभाला। फहाद इन दिनों अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म ‘डोंट ट्रबल द ट्रबल’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। चेन्नई में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने अपनी को-स्टार और चाइल्ड आर्टिस्ट सारा पालेकर के बारे में बात की। इसी दौरान उन्होंने नजरिया का जिक्र किया और कहा, 'तो, मैं एक बच्चे से शादीशुदा हूं।'इसके बाद फहाद ने अपनी बात समझाते हुए कहा, 'लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को संभालने के मामले में आपका धैर्य इतना अच्छा कैसे है। तो मैं कहता हूं कि मेरे घर पर भी एक बच्चा है। मैं इतने समय से उसे संभाल रहा हूं।' इसके बाद वह हंसने लगे। उन्होंने आगे कहा कि बाद में उनकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई, जिसने उन्हें संभाला।

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मलयालम सिनेमा के अभिनेता फहाद फासिल और नजरिया नाजिम की शादी को एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है। दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही बात करते हैं। यहां तक कि अपनी फिल्मों के प्रमोशन के दौरान भी दोनों अक्सर एक-दूसरे को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहते। लेकिन एक्टर ने ऐसा क्या बोल दिया कि यूजर्स अब उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।