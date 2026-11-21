रावण को दलितों और शोषितों का हितैषी दिखाने पर आपत्ति आलोक कुमार ने भी फिल्म में रावण के चित्रण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पीटीआई से कहा, 'फिल्म में रावण को दलितों, शोषितों और वंचितों के मुक्तिदाता के रूप में दिखाया गया है। उसे ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है, जो उनके कल्याण के लिए काम करता है। यह भी रावण का महिमामंडन करने की एक कोशिश है।'

रामायण के कई अहम प्रसंग गायब होने का दावा

VHP ने फिल्म में रामायण के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को शामिल नहीं किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। आलोक कुमार ने कहा, 'भगवान राम माता अहिल्या के आश्रम गए थे और उनकी गरिमा और सम्मान को फिर से स्थापित किया था।



भगवान राम और भरत ने निषादराज को अपना मित्र कहा और उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया। उनसे मित्रता का रिश्ता जोड़कर उन्होंने यह संदेश दिया कि छूने योग्य और अछूत या ऊंची और नीची जातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मायने सिर्फ प्रेम के रिश्ते के होते हैं। केवट के प्रति भगवान राम का व्यवहार भी सामाजिक सद्भाव स्थापित करने के उद्देश्य से था।'



उन्होंने फिल्म पर ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से दिखाने का आरोप भी लगाया।