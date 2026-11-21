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सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पत्नी लता रजनीकांत के साथ इस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान दोनों स्टेज पर नजर आए और उन्होंने नवविवाहित जोड़े अनिरुद्ध और काव्या के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।मुख्यमंत्री विजय भी इस समारोह में अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। उन्होंने नेवी ब्लू कलर का बंदगला सूट पहना था। हाई कॉलर, गोल्डन बटन और मैचिंग पॉकेट स्क्वायर उनके लुक को खास बना रहे थे। विजय ने इस दौरान अनिरुद्ध और काव्या को फूलों का गुलदस्ता देकर शादी की बधाई दी। इसके बाद उन्होंने नवविवाहित जोड़े के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए।अनिरुद्ध और काव्या के रिसेप्शन में मुख्यमंत्री विजय की मुलाकात रजनीकांत और एमके स्टालिन से हुई। इस दौरान विजय दोनों का अभिवादन करते नजर आए। तीनों ने साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। इस खास पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है।चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में आयोजित इस समारोह में साउथ एक्टर राघव भी शामिल हुए। उन्होंने कपल के साथ तस्वीर खिंचवाई और उन्हें बधाई दी।

एटली भी पत्नी के साथ पहुंचे

फिल्ममेकर एटली भी अपनी पत्नी और प्रोड्यूसर प्रिया एटली के साथ अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए। चेन्नई में आयोजित इस समारोह के दौरान एटली और प्रिया स्टेज पर नवविवाहित जोड़े के साथ नजर आए। चारों ने साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं।

