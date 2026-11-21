08:03 PM, 21-Nov-2026 एक्टर राघव भी हुए शामिल चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में आयोजित इस समारोह में साउथ एक्टर राघव भी शामिल हुए। उन्होंने कपल के साथ तस्वीर खिंचवाई और उन्हें बधाई दी।

चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में आयोजित इस समारोह में साउथ एक्टर राघव भी शामिल हुए। उन्होंने कपल के साथ तस्वीर खिंचवाई और उन्हें बधाई दी।

07:46 PM, 21-Nov-2026 कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे सीएम विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय भी अनिरुद्ध और काव्या के रिसेप्शन में शामिल होने पहुंचे। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में एंट्री की। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए होटल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विजय समारोह में पहुंचे।



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07:43 PM, 21-Nov-2026 सुपरस्टार रजनीकांत भी हुए शामिल चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में आयोजित इस समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत भी पहुंचे। इस दौरान उनकी मुलाकात तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से हुई। दोनों ने समारोह के दौरान एक-दूसरे के साथ कुछ पल बिताए।



चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में आयोजित इस समारोह में सुपरस्टार रजनीकांत भी पहुंचे। इस दौरान उनकी मुलाकात तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से हुई। दोनों ने समारोह के दौरान एक-दूसरे के साथ कुछ पल बिताए।

07:25 PM, 21-Nov-2026 कमल हासन भी हुए शामिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए।

फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए।

07:12 PM, 21-Nov-2026 रिसेप्शन से सामने आई कपल की खूबसूरत तस्वीरें अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन अपने वेडिंग रिसेप्शन में बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आए। अनिरुद्ध ने डार्क मैरून और ब्लैक शेड की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली इंडो-वेस्टर्न शेरवानी पहनी। वहीं, काव्या मारन ने रेड कलर का खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा सेट चुना। दोनों ने अपने आउटफिट्स में ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मेल दिखाया।



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