418 ट्रेलर: 'उस कमरे में रहती है वो...', रोंगटे खड़े कर देगी हॉरर थ्रिलर फिल्म, जानें कब होगी रिलीज?

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ट्रेलर की शुरुआत एक बिल्डिंग से होती है, जिसके रूम नंबर 418 में देविका की आत्मा रहती है, जो किसी को भी उस बिल्डिंग में ठहरने नहीं देती। खासकर लड़कियों को। ट्रेलर में एक डायलॉग है, जिसमें कहा जाता है कि जो भी लड़की उस बिल्डिंग में जाती है, वो कभी वापस नहीं आती।ट्रेलर के कई सीन्स में देविका लोगों को काफी दर्दनाक तरीके से मारती दिखती हैं। ये आत्मा बिल्डिंग में रहने वाले एक लड़के को काफी परेशान करती है। लेकिन कौन है ये देविका? क्या है इसकी कहानी और क्यों वो लोगों को बेरहमी से मार रही है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी ट्रेलर देखने पर नहीं मिलती है। अब फिल्म आने के बाद ही ये गुत्थियां सुलझ पाएंगी।