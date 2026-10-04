बॉक्स ऑफिस: पहले ही वीकेंड 200 करोड़ पर हुई 'दृश्यम 3', टॉम क्रूज की ‘डिगर’ और ‘प्रेम कीटाणु’ का कैसा हाल?
Drishyam 3 Box Office Collection: फिल्म 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में तगड़ी कमाई कर रही है। जल्द यह फिल्म 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं 'प्रेम कीटाणु' और 'डिगर' की कमाई की स्पीड बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी होती दिखाई दे रही है। जानें कितना है इन फिल्मों के तीन दिन का कलेक्शन?
विस्तार
बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में तीन नई फिल्में रिलीज हुईं। अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3', टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' और वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु'। मगर इन तीनों फिल्मों में सिर्फ 'दृश्यम 3' ही सिनेमाघरों में जमकर कमाई कर रही है।
वीर पहाड़िया और आफिया सैयद की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' 2 अक्तूबर को रिलीज हुई है। मगर यह रोम-कॉम कॉमेडी दर्शकों के दिल नहीं जीत पा रही।
- फिल्म ने ओपनिंग डे में मात्र 50 लाख रुपये की कमाई की।
- वहीं दूसरे दिन फिल्म ने सिर्फ 35 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
- वहीं तीसरे दिन रविवार होने के बाद भी खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 25 लाख रुपये की का कारोबार किया।
- बात करें फिल्म की कुल कमाई की तो अब तक इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपये की कलेक्शन कर लिया है।
टॉम क्रूज की फिल्म ‘डिगर’ फैंस के साथ-साथ एक्टर के लिए बड़ा प्रोजेक्ट था। इस फिल्म में टॉम के ट्रांसफॉर्मेशन के काफी चर्चे थे। मगर उनका यह जादू सिनेमाघरों में दर्शकों को नहीं रिझा पाया।
- पहले दिन फिल्म ने 78 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
- दूसरे दिन फिल्म ने 52 लाख की कमाई की।
- वहीं फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की जानकारी तो अब तक आई ही नहीं है।
- फिल्म ‘डिगर’ ने दो दिनों में सिर्फ 1.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
फिल्म 'दृश्यम 3' कर रही बंपर कमाई
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है। अगर यह इसी तरह कमाती रही तो पहले ही हफ्ते में 250 करोड़ पार हो सकती है।
- फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में 62 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
- वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 53.50 लाख रुपये की कमाई की।
- फिल्म ने महज दो दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था।
- वही रविवार को फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 57.79 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
- इस तरह फिल्म ने अब तक 173.29 करोड़ रुपये का करोबार कर लिया है।
- वहीं बात करें ग्राॅस कलेक्शन की ताे फिल्म ने पहले वीकेंड पर ही देशभर में 206.79 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।