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बॉक्स ऑफिस: पहले ही वीकेंड 200 करोड़ पर हुई 'दृश्यम 3', टॉम क्रूज की ‘डिगर’ और ‘प्रेम कीटाणु’ का कैसा हाल?

एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Sun, 04 Oct 2026 09:17 PM IST

सार Drishyam 3 Box Office Collection: फिल्म 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में तगड़ी कमाई कर रही है। जल्द यह फिल्म 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं 'प्रेम कीटाणु' और 'डिगर' की कमाई की स्पीड बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी होती दिखाई दे रही है। जानें कितना है इन फिल्मों के तीन दिन का कलेक्शन?

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