एआई वीडियो मामला: जूनियर एनटीआर और जान्हवी के वीडियो पर क्या बोले राम गोपाल वर्मा? सेलेब्स से किया यह सवाल

बीते दिनों अभिनेत्री जान्हवी कपूर के एआई वीडियो पर सेलेब्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। इस मुद्दे पर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भी काफी कुछ कहा। इतना ही नहीं उन्होंने सेलेब्रिटीज की प्रतिक्रिया पर भी सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाये हैं।

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क्या किया आरजीवी ने पोस्ट?

जान्हवी कपूर के एआई वीडियो पर राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर पोस्ट रप अपनी बात रखी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘सभी मशहूर हस्तियों ने केवल यही किया है कि उन्होंने इस आपत्तिजनक लिंक को अप्रत्यक्ष रूप से प्रमोट किया और करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। समझदारी की बात तो यह होती कि वे अपराधी को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करते और उसे सार्वजनिक करते।’