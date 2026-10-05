रजनीकांत: जिसे खोजने में लगे सब.. कार साफ करते हुए मिला, ‘जेलर 2’ के ट्रेलर में हुई एक्शन की बौछार; यहां देखें

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी एक बार फिर नेल्सन के पास है। ऐसे में 'जेलर 2' के साथ पहली फिल्म की टीम का बड़ा हिस्सा फिर से साथ आया है। हालांकि, इस बार कहानी में कई नए चेहरे और नए किरदार भी देखने को मिलेंगे।

मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी तय कर दी है। 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे। उनके साथ पुराने कलाकारों के अलावा कई नए सितारे भी फिल्म का हिस्सा होंगे।



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