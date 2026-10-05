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रजनीकांत: जिसे खोजने में लगे सब.. कार साफ करते हुए मिला, ‘जेलर 2’ के ट्रेलर में हुई एक्शन की बौछार; यहां देखें

Mon, 05 Oct 2026 06:58 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 05 Oct 2026 06:58 PM IST
सार

Jailer 2 Trailer Release: सुपरस्टार रजनीकांत की मच-अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जानिए कैसा है ट्रेलर और कब रिलीज होगी फिल्म।

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Jailer 2 Trailer Rajinikanth Returns In Action Packed Avatar Know Release Date Of The Film
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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रजनीकांत की मच-अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' अक्टूबर में रिलीज होने के लिए तैयार है। ऐसे में मेकर्स ने आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। जानिए कब रिलीज होगी फिल्म। 
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Jailer 2 Trailer Rajinikanth Returns In Action Packed Avatar Know Release Date Of The Film
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया
क्या है ट्रेलर में खास?
ट्रेलर की शुरुआत में सारे गुंडे जेलर को ढ़ूढ़ते नजर आते हैं और उन्हें लगता है कि वो कहीं छुपकर बैठा है, लेकिन जेलर आराम से अपनी कार धो रहा होता है। जब उन्हें वो मिल जाता है, तो वो सारे मिलकर जेलर को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जेलर उन्हें ही चुन-चुनकर मार देता है। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर स्टाइलिश और एक्शन-पैक अवतार में नजर आ रहे हैं। 

 

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Jailer 2 Trailer Rajinikanth Returns In Action Packed Avatar Know Release Date Of The Film
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म में हुई नए किरदारों की एंट्री
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर फिल्म 'जेलर 2' में रिटायर्ड जेलर के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ कई नए कलाकारों की एंट्री हुई है। इनमें एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, सूरज वेंजारामूडु, अन्ना राजन और जतिन सरना जैसे नाम शामिल हैं।

'जेलर 2' में पिछली फिल्म के कुछ कलाकार भी अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं। राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और रित्विक एक बार फिर फिल्म का हिस्सा होंगे।

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Jailer 2 Trailer Rajinikanth Returns In Action Packed Avatar Know Release Date Of The Film
शिवा राजकुमार, मोहनलाल और जैकी श्रॉफ - फोटो : सोशल मीडिया

कैमियो में दिखेंगे बड़े सितारे
फिल्म 'जेलर 2' में कुछ बड़े सितारों के कैमियो करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। ट्रेलर में मोहनलाल, शिवा राजकुमार, जैकी श्रॉफ की झलक देखने को मिलती है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में विजय सेतुपति और ऋतिक रोशन नजर आ सकते हैं। इसके अलावा शाहरुख खान के नाम की भी चर्चा हो रही है।

Jailer 2 Trailer Rajinikanth Returns In Action Packed Avatar Know Release Date Of The Film
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी एक बार फिर नेल्सन के पास है। ऐसे में 'जेलर 2' के साथ पहली फिल्म की टीम का बड़ा हिस्सा फिर से साथ आया है। हालांकि, इस बार कहानी में कई नए चेहरे और नए किरदार भी देखने को मिलेंगे।

मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी तय कर दी है। 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे। उनके साथ पुराने कलाकारों के अलावा कई नए सितारे भी फिल्म का हिस्सा होंगे।

देखें ट्रेलर- 

 

 

 

 

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