कृष्णा मुखर्जी: रानी मुखर्जी की मां का निधन, 75 की उम्र में ली आखिरी सांसें; यशराज फिल्म्स की टीम ने की पुष्टि
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 22 Sep 2026 03:01 PM IST
सार
Rani Mukerji's Mother Passed Away: अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन हो गया है। उनके परिवार ने प्राइवेसी बनाए रखने की गुजारिश की है। परिवार ने उनके निधन की वजह नहीं बताई है।
विज्ञापन
विस्तार
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। यश राज फिल्म्स ने मंगलवार, 22 सितंबर को एक बयान में इस खबर की पुष्टि की। परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया है। उनकी मौत की वजह अभी तक नहीं बताई गई है।
विज्ञापन
यश राज फिल्म्स ने बयान में क्या कहा?
यश राज फिल्म्स ने अपने बयान में कहा, 'भारी मन से हम यह जानकारी दे रहे हैं कि रानी मुखर्जी की मां, 75 वर्षीय श्रीमती कृष्णा मुखर्जी का आज दोपहर में निधन हो गया। परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए बहुत आभारी है। इस गहरे दुख के समय में प्राइवेसी बनाए रखने का सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है।'
यश राज फिल्म्स ने अपने बयान में कहा, 'भारी मन से हम यह जानकारी दे रहे हैं कि रानी मुखर्जी की मां, 75 वर्षीय श्रीमती कृष्णा मुखर्जी का आज दोपहर में निधन हो गया। परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए बहुत आभारी है। इस गहरे दुख के समय में प्राइवेसी बनाए रखने का सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है।'
विज्ञापन
विज्ञापन
प्लेबैक सिंगर थीं कृष्णा मुखर्जी
कृष्णा मुखर्जी को कई वर्षों तक कई पब्लिक इवेंट्स में अभिनेत्री के साथ देखा गया था। कृष्णा मुखर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी थीं और उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था।
कृष्णा मुखर्जी को कई वर्षों तक कई पब्लिक इवेंट्स में अभिनेत्री के साथ देखा गया था। कृष्णा मुखर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी थीं और उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था।
मां से प्रेरित था रानी का यह किरदार
रानी अक्सर अपनी मां के साथ अपने गहरे रिश्ते के बारे में बात करती रही हैं। 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में रानी की परफॉर्मेंस के लिए कृष्णा एक बड़ी प्रेरणा थीं। इस फिल्म में अभिनेत्री ने एक ऐसी बंगाली मां का किरदार निभाया था, जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए लड़ती है। 2023 में फिल्म के प्रमोशन इवेंट में बात करते हुए, रानी ने बताया कि हालांकि उन्होंने असल जिंदगी की कहानी से जुड़े संदर्भों का अध्ययन किया था लेकिन उनके किरदार का ज्यायादातर हिस्सा उनकी अपनी मां से प्रेरित था।
रानी अक्सर अपनी मां के साथ अपने गहरे रिश्ते के बारे में बात करती रही हैं। 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में रानी की परफॉर्मेंस के लिए कृष्णा एक बड़ी प्रेरणा थीं। इस फिल्म में अभिनेत्री ने एक ऐसी बंगाली मां का किरदार निभाया था, जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए लड़ती है। 2023 में फिल्म के प्रमोशन इवेंट में बात करते हुए, रानी ने बताया कि हालांकि उन्होंने असल जिंदगी की कहानी से जुड़े संदर्भों का अध्ययन किया था लेकिन उनके किरदार का ज्यायादातर हिस्सा उनकी अपनी मां से प्रेरित था।