कृष्णा मुखर्जी: रानी मुखर्जी की मां का निधन, 75 की उम्र में ली आखिरी सांसें; यशराज फिल्म्स की टीम ने की पुष्टि

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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। यश राज फिल्म्स ने मंगलवार, 22 सितंबर को एक बयान में इस खबर की पुष्टि की। परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया है। उनकी मौत की वजह अभी तक नहीं बताई गई है।

यश राज फिल्म्स ने बयान में क्या कहा?

यश राज फिल्म्स ने अपने बयान में कहा, 'भारी मन से हम यह जानकारी दे रहे हैं कि रानी मुखर्जी की मां, 75 वर्षीय श्रीमती कृष्णा मुखर्जी का आज दोपहर में निधन हो गया। परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए बहुत आभारी है। इस गहरे दुख के समय में प्राइवेसी बनाए रखने का सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है।'

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प्लेबैक सिंगर थीं कृष्णा मुखर्जी

कृष्णा मुखर्जी को कई वर्षों तक कई पब्लिक इवेंट्स में अभिनेत्री के साथ देखा गया था। कृष्णा मुखर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी थीं और उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था।



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