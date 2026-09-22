फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Rani Mukerji's mother Krishna Mukerji died at the age of 75 on Tuesday Yash Raj Films confirmed

कृष्णा मुखर्जी: रानी मुखर्जी की मां का निधन, 75 की उम्र में ली आखिरी सांसें; यशराज फिल्म्स की टीम ने की पुष्टि

Tue, 22 Sep 2026 03:01 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 22 Sep 2026 03:01 PM IST
सार

Rani Mukerji's Mother Passed Away: अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का निधन हो गया है। उनके परिवार ने प्राइवेसी बनाए रखने की गुजारिश की है। परिवार ने उनके निधन की वजह नहीं बताई है।
 

विज्ञापन
Rani Mukerji's mother Krishna Mukerji died at the age of 75 on Tuesday Yash Raj Films confirmed
मां कृष्णा के साथ रानी मुखर्जी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। यश राज फिल्म्स ने मंगलवार, 22 सितंबर को एक बयान में इस खबर की पुष्टि की। परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया है। उनकी मौत की वजह अभी तक नहीं बताई गई है।
विज्ञापन


यश राज फिल्म्स ने बयान में क्या कहा?
यश राज फिल्म्स ने अपने बयान में कहा, 'भारी मन से हम यह जानकारी दे रहे हैं कि रानी मुखर्जी की मां, 75 वर्षीय श्रीमती कृष्णा मुखर्जी का आज दोपहर में निधन हो गया। परिवार आपके प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए बहुत आभारी है। इस गहरे दुख के समय में प्राइवेसी बनाए रखने का सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है।'
विज्ञापन
विज्ञापन

Rani Mukerji's mother Krishna Mukerji died at the age of 75 on Tuesday Yash Raj Films confirmed
मां के साथ रानी मुखर्जी - फोटो : सोशल मीडिया
प्लेबैक सिंगर थीं कृष्णा मुखर्जी
कृष्णा मुखर्जी को कई वर्षों तक कई पब्लिक इवेंट्स में अभिनेत्री के साथ देखा गया था। कृष्णा मुखर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी थीं और उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया था। 
 
विज्ञापन

Rani Mukerji's mother Krishna Mukerji died at the age of 75 on Tuesday Yash Raj Films confirmed
मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे - फोटो : यूट्यूब
मां से प्रेरित था रानी का यह किरदार
रानी अक्सर अपनी मां के साथ अपने गहरे रिश्ते के बारे में बात करती रही हैं। 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में रानी की परफॉर्मेंस के लिए कृष्णा एक बड़ी प्रेरणा थीं। इस फिल्म में अभिनेत्री ने एक ऐसी बंगाली मां का किरदार निभाया था, जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए लड़ती है। 2023 में फिल्म के प्रमोशन इवेंट में बात करते हुए, रानी ने बताया कि हालांकि उन्होंने असल जिंदगी की कहानी से जुड़े संदर्भों का अध्ययन किया था लेकिन उनके किरदार का ज्यायादातर हिस्सा उनकी अपनी मां से प्रेरित था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed