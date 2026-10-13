वाराणसी: क्या प्रियंका की फिल्म की अंटार्कटिका में हुई शूटिंग? राजामौली ने दिया जवाब; इन जगहों का भी हुआ जिक्र

1 of 5 प्रियंका, राजामौली - फोटो : अमर उजाला







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दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा है। हाल ही में उन्होंने अंटार्कटिका में शूटिंग के बारे में चल रही अटकलों पर जवाब दिया है। फिल्ममेकर ने कहा कि टीम ने बर्फीले महाद्वीप पर शूटिंग करने के बारे में सोचा था, मगर बाद में उन दृश्यों को अलग तरह से शूट करने का फैसला किया।

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2 of 5 एसएस राजामौली - फोटो : सोशल मीडिया

कहां शूटिंग का था प्लान?

द एम्पायर फिल्म पॉडकास्ट से बीतचीत में फिल्ममेकर ने बताया कि प्लानिंग के दौरान वे अंटार्कटिका में शूटिंग करने के बारे में बात कर रहे थे। क्रू ने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। मगर आखिर में, उन्होंने अपनी पसंद के दृश्य पाने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करने का फैसला किया।

3 of 5 राजामौली, वाराणसी - फोटो : फेसबुक

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4 of 5 एसएस राजामौली - फोटो : सोशल मीडिया

टीम ने क्या तरीका अपनाया?

खबरों के मुताबिक अंटार्कटिका फिल्म की कहानी का हिस्सा है, हालांकि असल में वहां कोई यात्रा नहीं हुई। बर्फीले नजारों को फिर से बनाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने किन जगहों और तरीकों का इस्तेमाल किया, इसका खुलासा नहीं किया गया है। राजामौली की हालिया बातों से पता चलता है कि टीम ने इस विचार पर काफी सोचा-विचार किया और आखिर में एक व्यावहारिक तरीका अपनाया। यह पता नहीं है कि दृश्य विजुअल इफेक्ट्स, कंट्रोल्ड सेट्स या दूसरी जगहों पर बनाए गए थे या नहीं।

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5 of 5 वाराणसी फिल्म के किरदार - फोटो : सोशल मीडिया