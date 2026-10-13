{"_id":"6acdcd4df59741f6ac0ad8f4","slug":"priyanka-chopra-pose-in-bikini-with-friend-tamanna-says-she-become-like-sister-2026-10-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रियंका चोपड़ा: कौन है अभिनेत्री की सबसे अच्छी दोस्त? साथ में बिकनी में दिए पोज; कहा- रूममेट से बहन बनी","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने अपनी दोस्त तमन्ना दत्त को जन्मदिन की बधाई दी है। अभिनेत्री ने उनके साथ कई तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ उन्होंने शानदार पोस्ट लिखी है।

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प्रियंका की पोस्ट में क्या है?

अभिनेत्री ने अपनी दोस्त तमन्ना दत्त के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें उनके साथ बिकनी में दी गई पोज भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने उन्होंने तमन्ना के साथ बिताए खट्टे-मीठे पलों की झलकियां दिखाई हैं। यही नहीं दोनों ने एक दूसरे के परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं।

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