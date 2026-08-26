प्रेग्नेंट सामंथा ने खास डिस्क्लेमर के साथ शेयर किया वर्कआउट वीडियो, बोलीं- ‘कम जोर लगाएं, शरीर की सुनें’

डॉक्टर की सलाह के बाद कर रही हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

सामंथा ने अपने कैप्शन में बताया कि डॉक्टर से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जारी रखी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके ट्रेनर प्रीनेटल ट्रेनिंग के लिए सर्टिफाइड हैं और उनके वर्कआउट को उनकी बॉडी, अनुभव और प्रेग्नेंसी के हिसाब से बदला गया है।

उन्होंने लिखा, ‘एक छोटा सा डिस्क्लेमर: मैंने काफी समय से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है और डॉक्टर की अनुमति के बाद प्रेग्नेंसी के दौरान भी इसे जारी रखा है। मेरे ट्रेनर भी प्रीनेटल ट्रेनिंग के लिए सर्टिफाइड हैं और यहां दिखने वाली हर एक्सरसाइज को मेरी बॉडी, मेरे अनुभव और मेरी प्रेग्नेंसी के हिसाब से बदला गया है।’

सामंथा ने आगे लोगों को सलाह दी कि हर प्रेग्नेंसी अलग होती है, इसलिए उनके वर्कआउट को देखकर कोई अपनी एक्सरसाइज तय न करे। उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और किसी योग्य ट्रेनर के साथ ही वर्कआउट करें।