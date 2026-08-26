‘जीवन भीमा योजना’ का ट्रेलर रिलीज, डबल रोल में फिर कॉमेडी करते दिखे अरशद; यहां देखें फिल्म की पहली झलक?
Film Jeevan Bheema Yojna Trailer Out: अरशद वारसी द्वारा अभिनीत फिल्म ‘जीवन भीमा योजना’ का ट्रेलर आ चुका है। एक्टर जीवन और भीमा के किरदार में फंसे नजर आ रहे हैं। वहीं संजीदा शेख किसी साजिश का हिस्सा बनती नजर आ रही हैं।
विस्तार
फिल्म ‘जीवन भीमा योजना’ का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म में अरशद वारसी डबल रोल में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का है। वहीं संजीदा शेख भी अपने कई प्रोजक्ट्स के बाद मजेदार किरदार में दिखाई दे रही हैं।
क्या खास है जीवन भीमा योजना के ट्रेलर में? फिल्म ‘जीवन भीमा योजना’ में अरशद को दोहरे किरदार 'जीवन' और 'भीमा' के रूप में देखा जाएगा। इसके साथ ही ट्रेलर में कई किरदार और उनके बीच के कंफ्यूजन को दिखाया गया है।
- ट्रेलर में सबसे पहले जो सीन दिखाया गया उसे देखकर लग रहा है कि कोई किसी किसी को मारने की कोशिश कर रहा है।
- दूसरे सीन में योजना (संजीदा शेख) जो कि जीवन की पत्नी हैं। पति के निधन पर ड्रामाटिक अंदाज में रोती दिखाई देती हैं।
- इस सीन में पता चलता है कि जीवन ने एक करोड़ रुपये का बीमा कराया था। मगर अपने देहांत के पहले वह 1 करोड़ का दूसरी बीमा भी करा कर गए थे।
- इसके बाद एंट्री होती है विनायक (विजय राज) की। जो पैसे के लिए संजीदा के पीछे पड़े हुए हैं।
- इसी दौरान उनका सामना भीमा से होता है। जिसे वह जीवन समझते हैं।
- फिर होता है कॉमेडी में लिपटा एक्शन और किरदारों के बीच तगड़ा कंफ्यूजन।
फिल्म को लेकर क्या बोले निर्देशक?
बीते दिनों फिल्म 'जीवन भीमा योजना' के बारे में निर्देशक अभिषेक डोगरा ने कहा, ‘जीवन भीमा योजना उन आम लोगों की कहानी है, जो एक असाधारण फैसला लेते हैं और फिर पूरी फिल्म उस एक फैसले की कीमत चुकाते हुए नजर आते हैं। फिल्म का जॉनर डार्क कॉमेडी है, लेकिन इसकी भावनात्मक जड़ें बेहद मानवीय हैं। अरशद ने दोनों किरदारों को जिस सटीकता के साथ जीवंत किया, उसने सेट पर हमें भी लगातार हैरान किया।’
कब रिलीज होगी फिल्म ?
बताते चलें इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक डोगरा ने किया है। वहीं फिल्म का निर्माण स्टारबीम वेंचर्स लिमिटेड के बैनर तले हुआ है। फिल्म में अरशद वारसी, संजीदा शेख, विजय राज, बृजेन्द्र काला, पूजा चोपड़ा, अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।