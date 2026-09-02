रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को भाई 'हुंकार- द रोर', अनीत पड्डा की अपकमिंग सीरीज पर दी ऐसी प्रतिक्रिया

अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख नई सीरीज 'हुंकार: द रोर' में नजर आने वाली हैं। बीते कल इसका टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस सीरीज के ट्रेलर को बॉलीवुड के मशहूर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का समर्थन मिला है।

मंगलवार को शो का टीजर ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, दीपिका और रणवीर ने सोशल मीडिया पर अपना उत्साह जाहिर किया और टीम का हौसला बढ़ाया। रणवीर ने सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'बैंग एलएफजी। इसके बाद दीपिका पादुकोण ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्रेलर टीजर शेयर किया और निर्देशक करण डी कपाड़िया को टैग करते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए अपना समर्थन दिखाया।

कौन है निर्देशक? सीरीज का निर्देशन करण डी. कपाड़िया, नित्या मेहरा और हीराज मरफातिया ने किया है। मेकर्स के एक बयान के मुताबिक, 'यह सीरीज पुलिस की जांच की तेजी, कानूनी ड्रामा के दांव-पेच और मीडिया ट्रायल की पेचीदगियों को एक साथ लाती है।'

अनीत पड्डा ने जाहिर किया उत्साह

रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से मशहूर हुईं अनीत ने इस प्रोजेक्ट की शूटिंग अपने बॉलीवुड डेब्यू से काफी पहले ही कर ली थी।

इसे लेकर उत्साहित अनीत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पेश है एक छोटी सी चीज जिसकी शूटिंग मैंने 'सैयारा' से पहले की थी। 'हुंकार' कुछ समय से मेरे सफर का हिस्सा रही है और मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं इसे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। अब इंसाफ का इंतजार नहीं होगा, बस सच्चाई की हुंकार गूंजेगी। हॉटस्टार स्पेशल: हुंकार- द रोर, 25 सितंबर से स्ट्रीम हो रही है।'