रामायण: 'सड़क पर भौंकने वाले...', रणबीर की परफॉर्मेंस पर फिदा हुए राम गोपाल वर्मा, आलोचकों के लिए कही ये बात

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अब मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म की तारीफ में कुछ ऐसा कहा है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। उन्होंने फिल्म को महज एक धार्मिक या भक्ति पर आधारित फिल्म मानने से इनकार करते हुए इसे 'भक्ति की ताकत' बताया है। साथ ही उन्होंने फिल्म की आलोचना करने वालों को भी करारा जवाब दिया है। विज्ञापन भारतीय सिनेमा में रामायण को कई बार अलग-अलग अंदाज में पर्दे पर दिखाया गया है, लेकिन नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' अपनी भव्यता और कहानी को लेकर लगातार चर्चा में है। फिल्म को लेकर दर्शकों के साथ-साथ फिल्मी सितारों और मेकर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

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क्या बोले राम गोपाल वर्मा?

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म को लेकर अपना रिव्यू शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'रामायण कोई भक्ति फिल्म नहीं है, बल्कि यह भक्ति की एक ताकत है। इसका हीरो कोई ऐसा नीला भगवान नहीं है, जो कहानी से ऊपर कहीं मौजूद हो। बल्कि वह एक ऐसा इंसान है, जिसने दुनिया का अंत देख लिया है और फिर भी अपनी मर्जी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला करता है।'



उन्होंने आगे लिखा, 'यह कहानी किसी राज्य के उदय की नहीं, बल्कि एक ऐसे दिमाग की है, जो कमजोरी को चुनौती देता है। फिल्म का हर फ्रेम एक ऐसे इंसान का भार लिए हुए है, जिसने पुराने नियमों को पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ ताकत के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। फिल्म में दिखाई गई हिंसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह बताती है कि हर काम का एक नतीजा होता है। आप इस फिल्म को देखकर सिर्फ एक कहानी देखने का अनुभव लेकर नहीं निकलते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आपने खुद उस अनुभव को जिया हो।'

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रणबीर कपूर के सीन पर कही ये बात

रणबीर कपूर के अभिनय और एक खास सीन का जिक्र करते हुए राम गोपाल वर्मा ने लिखा, 'सीता के हरण के बाद वाले सीन में जब राम खाली आश्रम में खड़े होकर उस जगह को देखते हैं, जहां सीता थीं, तो कैमरा काफी देर तक वहीं ठहरता है। यह दिखाता है कि उनका दुख अब एक मजबूत संकल्प में बदल चुका है।'



यश के किरदार को लेकर कही ये बात

यश के अभिनय की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा, 'यश सिर्फ विरोधी का किरदार नहीं निभाते हैं। वह ऐसे इंसान के दिमाग को पर्दे पर उतारते हैं, जिसने पहले ही तय कर लिया है कि उसे क्या खत्म करना है।'



राम और रावण के बीच आखिरी युद्ध से पहले होने वाले आमने-सामने के सीन के बारे में उन्होंने लिखा, 'जब यश खुले मैदान में राम से बात करते हैं और उनके बीच कोई सेना नहीं होती, तब भी वह अपनी आवाज ऊंची नहीं करते। वह बस अपने फैसले की कीमत बताते हैं। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता और उनका शरीर भी अपनी जगह से नहीं हिलता।'



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अनुपम खेर के जटायु वाले सीन की भी की तारीफ

अनुपम खेर के जटायु वाले किरदार पर राम गोपाल वर्मा ने लिखा, 'जब जटायु पुष्पक विमान को रोकने की कोशिश करते हैं, तो यह सिर्फ वफादारी दिखाने वाला सीन नहीं है। उनके पंख आधे टूट चुके हैं और शरीर खून से लथपथ है, लेकिन फिर भी वह बार-बार लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उनका मन अभी यह मानने को तैयार नहीं है कि उनका शरीर जवाब दे चुका है।'



उन्होंने आगे लिखा, 'जब जटायु जमीन पर गिरते हैं, तो कैमरा उनके चेहरे पर ठहर जाता है। वहां कोई चीख नहीं होती, बल्कि उनकी आंखों में आखिरी दम तक लड़ने का जज्बा दिखाई देता है। यह सिर्फ बलिदान नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है, जो समझ चुका है कि जब तक शरीर साथ दे, तब तक लड़ते रहना ही एकमात्र रास्ता है।'