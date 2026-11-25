मक्कल कावलन: विजय की 'जन नायकन' की तरह मुसीबत में फंसी मणिकंदन की फिल्म? सेंसर बोर्ड से नहीं मिली हरी झंडी
- Makkal Kaavalan: मणिकंदन की फिल्म 'मक्कल कावलन' 04 दिसंबर को रिलीज होनी है।
- मगर, अभी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है।
- इस फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया है। ऐसे में इस बात को लेकर चिंता है कि क्या यह तारीख पर रिलीज हो जाएगी?
विस्तार
अभिनेता मणिकंदन की आगामी फिल्म 'मक्कल कावलन' को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। इस फिल्म को कथित तौर पर संवेदनशील राजनीतिक कंटेंट के कारण रिवाइजिंग कमिटी के पास भेजा गया है। ऐसे में फिल्म के पेंडिंग सर्टिफिकेशन की वजह से इस बात पर संदेह जताया जा रहा है कि क्या यह अपनी तय रिलीज डेट 04 दिसंबर को थिएटर्स में लग पाएगी।
रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजी गई फिल्म
अपनी रिलीज से पहले मणिकंदन की यह फिल्म मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। इस फिल्म का निर्देशन संतोष कुमार ने किया है। यह फिल्म कथित तौर पर कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव सीन और डायलॉग की वजह से सेंसर बोर्ड में अटक रही है। फिलहाल, इसे क्लियरेंस के लिए रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा गया है।
रिव्यू पूरा होने के बाद साफ होगी स्थिति
- फिल्म 'मक्कल कावलन' से पहले रवि मोहन की 'कराथे बाबू' और हरीश कल्याण-प्रीति मुकुंदन की 'दशमकन' को सेंसर सर्टिफिकेशन मिलने में दिक्कतें आई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब फिल्म को सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था, तो सेंसर बोर्ड ने उसमें कुछ पॉलिटिकल रेफरेंस पर एतराज जताया था।
- मेकर्स ने अब फिल्म के लिए क्लियरेंस मांगने के लिए रिवाइजिंग कमेटी से संपर्क किया है।
- फिल्म 4 दिसंबर को तभी रिलीज हो सकती है, जब कमेटी इसका रिव्यू करे और समय पर जरूरी सेंसर सर्टिफिकेट दे।
- थिएटर में आने में मुश्किल से दो हफ्ते बचे हैं। इस देरी ने रिलीज प्लान को खतरे में डाल दिया है।
- उम्मीद है कि रिवाइजिंग कमेटी के रिव्यू पूरा करने के बाद प्रोडक्शन हाउस रिलीज डेट के बारे में और साफ जानकारी देगा।
'जन नायकन' की यादें हो गईं ताजा
इस स्थिति से एक्टर से मुख्यमंत्री बने विजय की फिल्म 'जन नायकन' की यादें ताजा हो गई हैं। शुरू में इस साल पोंगल के दौरान थिएटर में आने वाली थी। हालांकि, सेंसर सर्टिफिकेशन में दिक्कतों के बाद रिवाइजिंग कमेटी को भेजे जाने के बाद फिल्म प्लान के मुताबिक रिलीज नहीं हो सकी। बाद में इसे सर्टिफिकेशन मिला और यह अपनी तय रिलीज के सात महीने बाद जुलाई में थिएटर में आई। 'मक्कल कावलन' अब ऐसी ही देरी से बच पाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि रिवाइजिंग कमेटी कितनी जल्दी अपना रिव्यू पूरा करती है और मंजूरी देती है।