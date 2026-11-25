'जन नायकन' की यादें हो गईं ताजा

इस स्थिति से एक्टर से मुख्यमंत्री बने विजय की फिल्म 'जन नायकन' की यादें ताजा हो गई हैं। शुरू में इस साल पोंगल के दौरान थिएटर में आने वाली थी। हालांकि, सेंसर सर्टिफिकेशन में दिक्कतों के बाद रिवाइजिंग कमेटी को भेजे जाने के बाद फिल्म प्लान के मुताबिक रिलीज नहीं हो सकी। बाद में इसे सर्टिफिकेशन मिला और यह अपनी तय रिलीज के सात महीने बाद जुलाई में थिएटर में आई। 'मक्कल कावलन' अब ऐसी ही देरी से बच पाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि रिवाइजिंग कमेटी कितनी जल्दी अपना रिव्यू पूरा करती है और मंजूरी देती है।