Follow Us

साउथ सुपरस्टार विजय इस समय अपनी आगामी फिल्म लियो के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। विजय और लोकेश कनगराज की 'लियो' 2023 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म के इस साल अक्तूबर में रिलीज होने वाली है। निर्माताओं ने हाल ही में 'लियो' के लिए उत्साहित फैंस के दिलों में फिल्म के लिए और बज बनाने के लिए इसका पहला तेलुगु पोस्टर रिलीज कर दिया है। 'लियो' का पोस्टर रिलीज होते ही इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा है और फैंस इस पर कमेंट कर अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं।

Keep calm and avoid the battle 🧊#LeoTeluguPoster #LEO 🔥🧊 pic.twitter.com/8fqLMFRT73