जब कोई सितारा फिल्मी दुनिया में कदम रखता है तो उसका यह सपना होता है कि वह बहुत बड़ा कलाकार बने और लोग उसे खूब पसंद करें। हालांकि कई बार कुछ लोगों का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है और कई बार वह सितारा बड़ा स्टार और देखते ही देखते सुपरस्टार बन जाता है। कुछ ऐसे ही हैं रजनीकांत। रजनी अन्ना के फैन सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि नॉर्थ में भी हैं। साउथ में तो रजनीकांत को लेकर फैंस की दीवानगी देखते ही बनती है। उनकी कोई भी फिल्म रिलीज हो उससे पहले फैंस में रजनी फीवर चढ़ जाता है। लोग उनके बड़े-बड़े कटआउट बनवाते हैं और उसपर माला चढ़ाते हैं और दूध से स्नान करवाते हैं। आज चेन्नई में जेलर की रिलीज के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला।

#WATCH | Tamil Nadu | Fans offer milk to superstar Rajinikanth's poster, celebrate outside theatres across Chennai, on the release of his film 'Jailer' pic.twitter.com/c1z4bSmJRR