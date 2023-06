कन्नड़ एक्टर और एक्टिविस्ट चेतन कुमार बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसके पीछे अभिनेता द्वारा हिंदुत्व पर किया गया एक विवादित ट्वीट है। हिंदुत्व पर ट्वीट करने के बाद अभिनेता कानूनी पचड़ों में पड़ गए थे। उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जहां बीते दिनों बताया गया था कि चेतन कुमार का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड भारत सरकार ने रद्द कर दिया है, वहीं अब खबर है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रोक को बरकरार रखा है।

Karnataka High Court extended the interim stay on an order passed by the Union Government cancelling the Overseas Citizen of India card of Kannada actor and activist Chetan Ahimsa.



